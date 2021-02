„Bauer sucht Frau“: Liebes-Hammer nach RTL-Show! SIE sind jetzt ein Paar

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Dieser beliebte Spruch gilt wohl auch mal wieder für die RTL-Kultshow „Bauer sucht Frau“!

Denn selbst Kitsch-Autorin Rosamunde Pilcher hätte diese tolle Geschichte nicht besser schreiben können. Zwei Frauen kämpfen bei „Bauer sucht Frau“ (RTL) um das Herz eines ledigen Landwirtes. Beide können zwar nicht das Herz des Mannes erobern. Doch am Ende gibt es eine dickes Happy End.

„Bauer sucht Frau“: RTL lässt die Liebes-Bombe platzen

Für die „Bauer sucht Frau“-Zuschauer auf jeden Fall eine dicke Überraschung, die der TV-Sender RTL da ausgepackt hat. Brandheiße Liebes-News sozusagen.

Denn seit September vergangenen Jahres sind die beiden ehemaligen RTL-Kandidatinnen Bianca und Irene ein Liebespaar. Ja, richtig gelesen. Während der „Bauer sucht Frau“-Dreharbeiten der Kuppelshow lief aber noch nichts, wie Bianca im Interview mit RTL verrät.

Bianca und Irene wollten einen Landwirt kennenlernen. Und fanden sich. Foto: TVNow

„Mit Irene hatte ich zu dem Zeitpunkt schon guten Kontakt, wir haben viel miteinander gesprochen, aber es ist nicht so, dass ich da schon irgendwie gespürt habe, da knistert irgendwas. Das überhaupt nicht, das kam erst später.“

Erst Wochen später trafen sich die Nordrhein-Westfälin und die Bayerin wieder, plötzlich lag etwas in der Luft.

-----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

-----------------------------------------

„Ich spürte schon, dass ich mich irgendwie hingezogen fühlte, aber ich konnte es nicht einordnen und ich wusste nicht, wie Irene reagiert“, so Bianca weiter.

„Bauer sucht Frau“: Erste Frauen-Beziehung für Bianca und Irene

Weder Irene noch Bianca lebten zuvor in einer lesbischen Beziehung. Was für sie vor allem zählt, ist der Charakter des Menschen. Irene: „Man liebt den Menschen, der in dieser Hülle steckt, die inneren Werte, die Seele, den Geist.“

Und was sagt „Bauer sucht Frau International“-Star Emmanuel zur Beziehung der beiden?

-----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-----------------------------------------

Emmanuel zu RTL: „Es ist wunderbar, wenn sich zwei Menschen finden, egal über welche Wege. Ich gönne es ihnen von Herzen.“

--------------------

Das ist Inka Bause:

Inka Bause wurde am 21. November 1968 in Leipzig geboren

Sie arbeitet als Schlagersängerin, Moderatorin und Schauspielerin

Seit 2005 moderiert sie „Bauer sucht Frau“

2008 bekam sie die „Goldene Henne“ als beste Moderatorin

-------------------

Bauer sucht Frau: Moderatorin Inka Bause kann sich über ein neues Paar freuen. (Archivbild) Foto: IMAGO / HOFER

„Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen überglücklich

Ihre Teilnahme an der RTL-Sendung bereuen die Frauen nicht. Im Gegenteil, erklärt Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Irene: „Man war ja dort, weil man ja die große Liebe gesucht hat. Wir haben sie gefunden, glaube ich.“

Eine andere Teilnehmerin der Kuppelshow sorgte in der letzten Staffel für Aufsehen. Oder zumindest ihr Bauer. Jetzt veröffentlichte sie ein heißes Bild auf Instagram - und bekommt glatt eine Reaktion des Landwirtes. Hier erfährst du mehr >>>

Wow, mit diesem Liebescomeback hatten wohl die Wenigsten gerechnet. Jetzt ist es offiziell.

Ein anderes Paar ist schon weiter: Die ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten haben Nachwuchs bekommen. SIE sind jetzt zu viert.