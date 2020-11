„Bauer sucht Frau“: Das gab's noch nie! Landwirt wagt DIESEN Schritt

Landwirt Lutz fackelt nicht lange. Er scheint seine Traumfrau in Steffi gefunden zu haben – und will sofort in eine gemeinsame Zukunft mit der 54-Jährigen starten. Das gab es noch nie bei „Bauer sucht Frau“!

Nach nur einer Woche kommt es zur ersten Verlobung in der RTL-Show. Werden Lutz und Steffi damit zum neuen „Bauer sucht Frau“-Traumpaar?

„Bauer sucht Frau“: Heiratsantrag nach wenigen Tagen

Eine Woche durfte „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Steffi auf Lutz' Hof verbringen. Am letzten gemeinsamen Abend will der Sachse einen bleibenden Eindruck hinterlassen und überrascht die Erzieherin aus dem Ruhrgebiet mit einem Heiratsantrag.

Am letzten Abend der Hofwoche fragt Rinderzüchter Lutz seine Steffi, ob sie ihn heiraten möchte. Foto: TVNOW

Bei einem Glas Whiskey am Lagerfeuer nimmt Lutz all seinen Mut zusammen und fragt seine Herzdame: „Meine liebe Steffi, ich möchte dir jetzt und heute meine Liebe gestehen. Ich möchte dich nach Edinburgh einladen und wir können ja mal drüber sprechen, ob wir vielleicht dort heiraten möchten!“

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Dating-Show

Die Sendung wird seit 2005 bei RTL ausgestrahlt

Moderatorin ist Inka Bause

Die inzwischen 16. Staffel startete am 26. Oktober 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es dieses Jahr kein traditionelles Scheunenfest

„Bauer sucht Frau“: Steffi will Lutz heiraten

Während die ein oder andere Frau jetzt vielleicht einen Rückzieher gemacht hätte, weil es ihr nach wenigen Tagen doch etwas zu schnell geht, scheint Steffi nur darauf gewartet zu haben. „Ja, ich will! Ich lasse dich nie wieder los!“, entgegnet sie begeistert.

Im Interview mit der „Bild“ erklärt die Erzieherin, wieso es für die Verlobung keine Sekunde zu früh war: „Wir haben uns gesucht und gefunden. Ich will jetzt ein Jahr lang halb bei ihm und halb in meiner früheren Heimat leben. Wenn wir uns dann immer noch lieben, wird geheiratet und wir ziehen endgültig zusammen.“

Zwischen Steffi und Lutz sprühen die Funken. Foto: TVNOW

„Bauer sucht Frau“: Folgt jetzt die nächste TV-Hochzeit?

Na, dann steht der großen Liebe wohl nichts mehr im Wege. Bevor die Turteltauben weitere Informationen über ihre Traumhochzeit preisgeben, wollen sie den gemeinsamen Alltag bestreiten. Bleibt nur zu hoffen, dass das Leben auf dem Hof des Rinderzüchters auch das Richtige für Steffi ist.

Und wer weiß? Vielleicht sehen wir in einem Jahr die nächste „Bauer sucht Frau“-Hochzeit bei RTL. Moderatorin Inka Bause wird ihre Schützlinge sicherlich bei diesem aufregenden Tag begleiten wollen.

„Bauer sucht Frau“ läuft montags um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen findest du zudem in der TVNOW-Mediathek.

