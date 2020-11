„Bauer sucht Frau“: Inka Bause mit ehrlichen Worten – „Der halbe Saal hat mitgeweint“

Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Inka Bause die große Liebe für ihre Kandidaten und begleitet sie dabei, wenn Beziehungen entstehen oder leider wieder zerbrechen.

Im Privatleben der „Bauer sucht Frau“-Moderatorin lief es nicht immer ganz so fröhlich und unterhaltsam wie in der RTL-Kuppelshow ab. Inka Bause leidet noch heute unter großem Liebeskummer.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause trauert um ihren Ex-Mann

Während es bei „Bauer sucht Frau“ auch mal etwas skurril oder lustig werden kann, konnte Inka Bause in ihrem eigenen Leben lange Zeit gar nicht lachen. Die Moderatorin musste 2016 den Freitod ihres Ex-Mannes Hendrik Bruch verkraften.

Mit dem Komponisten war die Blondine neun Jahre lang verheiratet. Das Ex-Paar hat eine gemeinsame Tochter. Doch Inka und Hendrik wurden schon in ihrer Jugend zu einem eingespielten Team. Gemeinsam moderierten sie in den 80ern die DDR-Kindersendung „Talentebude“.

Hendrik Bruch und Inka Bause für die „Talentebude“ im August 1989. Foto: imago images

Das ist Inka Bause:

Inka Bause wurde am 21. November 1968 in Leipzig geboren

Seit 2005 moderiert sie die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“

Im Jahr 2015 saß sie in der Jury von „Das Supertalent“

Inka Bause ist auch Sängerin – ihr erstes Album „INKA“ erschien 1987

Im Juni 1996 heiratete sie den Komponisten Hendrik Bruch (†53) – doch 2005 ließen die Zwei sich scheiden

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin schwelgt in schmerzhaften Erinnerungen

An die Anfänge ihrer jungen Liebe erinnert sich Inka Bause noch gerne zurück. „Wir haben beide in Berlin Musik studiert und uns an der Uni verliebt“, erzählt sie im „Bild am Sonntag“-Interview.

Bis heute bezeichnet sie den verstorbenen Hendrik Bruch als ihren „Mann“. Dabei trennte sich das Paar im Jahr 2004. „Weil ich finde, dass sich Ex immer nach einer schlimmen Scheidung anhört. Nach einem Menschen, mit dem man böse auseinandergegangen ist. Das klingt zu hart, denn wir sind ja bis kurz vor seinem Tod eng befreundet gewesen“, erklärt die RTL-Moderatorin ehrlicherweise.

Inka Bause. Foto: imago images

Der Musiker werde demnach für immer „der Mann meines Lebens“ sein. „Es gibt und es wird sicher keinen anderen Mann geben, der jemals seinen Platz einnehmen wird. Schon allein, weil er der Vater meiner Tochter ist“, so Inka Bause.

Inka Bause widmet Ex-Mann emotionalen Song

Deshalb widmet sie ihm auf ihrem neuen Album „Lebenslieder“ auch den Song „So lang ich lebe“. Ein sehr emotionales Lied, das vor allem bei Auftritten von Inka Bause das ganze Publikum in seinen Bann zieht.

„Das ist ein sehr emotionaler Text, die Musik dazu hat mein Vater geschrieben und nach Hendriks Tod hat mir das Lied sehr geholfen, dieses schlimme Ereignis zu verarbeiten – wie eine Art Therapie. Wenn ich es zuletzt bei meinen Auftritten gesungen habe, hat der halbe Saal mitgeweint“, berichtet die 51-Jährige.

Damit Hendrik Bruch nie vergessen wird, trifft sich die ganze Familie jedes Jahr anlässlich seines Geburtstages am 5. Dezember, wie Inka Bause stolz berichtet. Die Hoffnung auf einen „Traumprinzen“ habe sie dennoch nicht aufgegeben.

„Bauer sucht Frau“ läuft montags um 20.15 Uhr bei RTL. Die ganze Folge findest du auch in der TVNOW-Mediathek.