„Bauer sucht Frau“ (RTL): „Komplettes Gefühlschaos“ – Liebes-Wirrwarr bei Landwirtin Denise

Was für ein Liebes-Chaos bei „Bauer sucht Frau“ (RTL)! Landwirtin Denise kann sich einfach nicht entscheiden.

Nach der Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ blieb die 32-Jährige mit Kandidat Sascha in Kontakt. Sie erzählt: „Sobald er es sich einrichten konnte, ist er immer zu mir gekommen, da war alles gut.“ Doch schnell zogen Gewitterwolken über dem jungen Liebesglück auf. Sascha sei zu eifersüchtig gewesen und „völlig eskaliert“, verrät Denise.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Liebes-Chaos um Denise

Wegen Saschas Verhalten suchte Denise das Weite, brach den Kontakt ab. Doch wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere – das ist auch im Fall der 32-Jährigen so. Denn kaum ist es mit Sascha aus, kam Nils zurück, den Denise zu Beginn der Hofwoche rauswählte.

Doch auch Sascha wollte nicht aufgeben. „Ich stand die ganze Zeit zwischen zwei Männern“, so Denise. „Da war ich im kompletten Gefühlschaos.“

Am Ende musste Denise eine Entscheidung treffen – sie wählte schließlich doch Sascha. Was für ein Liebes-Wirrwarr bei „Bauer sucht Frau“! Sascha habe sich geändert, erklärt sie ihre Wahl. „Er trägt mich auf Händen, ist da wie ein Fels. Jetzt ist er von Kopf bis Fuß perfekt.“

+++ „Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen gibt Schwangerschaftsupdate – DAS belastet den TV-Star besonders +++

„Bauer sucht Frau“: Gibt Denise ihren Hof auf?

Die Bäuerin scheint mit ihrem neuen Partner so glücklich zu sein, dass sie sogar einen drastischen Schritt in Erwägung zieht – sie will mit Sascha zusammenziehen und ihren Hof verkaufen. „Sascha besitzt einen eigenen Hof, ich habe nur einen gepachteten Hof. Ich würde sagen, wir haben ein paar Pläne geschmiedet“, so Denise. Ihre 20 Pferde, sieben Kühe, sechs Enten, sieben Gänse, drei Schweine, 20 Papageien sowie ihre sechs Hund sollen aber natürlich mit. Sascha bekommt viele neue Mitbewohner.

Denise will bei Sascha einziehen. Foto: TVNOW

---------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

Kandidatin rührt Bauer Thomas zu Tränen – „Aufgeben war nie eine Option“

Sexy Fotos – HIER zeigt Antonia Bauer Patrick, was er verpasst

Kandidat will mit Bäuerin Denise frühstücken – sie haut einfach ab „Mir die Luft zum Atmen nehmen“

---------------

Happy End bei „Bauer sucht Frau“?

Auch der Auserwählte freut sich. „Wenn Denise herzieht, ist es das Schönste, was es für mich gibt, weil ich echt viel für sie im Herzen habe.“ Dafür legt er sich ins Zeug und will sogar einen neuen Schuppen auf seiner Wiese bauen. Entschieden ist noch nichts. Aber das „Bauer sucht Frau“-Paar ist auf einem guten Weg.

Wie es mit Denise und Sascha weitergeht, erfährst du bei „Bauer sucht Frau“ montags um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.