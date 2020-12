„Bauer sucht Frau“ (RTL): Liebes-Chaos um Bäuerin Denise spaltet die Zuschauer – „Lachnummer“

Liebes-Chaos bei „Bauer sucht Frau“-Bäuerin Denise! Die 32-Jährige hatte bereits während der laufenden Staffel für Wirbel gesorgt, weil sie sich gegen Favorit Nils und für Sascha entschieden hatte.

In der großen „Bauer sucht Frau“-Wiedersehensshow bei RTL dann die Wende: Denise gab Sascha den Laufpass, weil er aus Eifersucht heimlich in ihr Handy geschaut hat. Der Grund: Die Bio-Bäuerin schrieb Nachrichten mit dem ausgeschiedenen Nils.

Jetzt sorgt ein Foto im Netz für Aufruhr: Offenbar sind die „Bauer sucht Frau“-Lady und Nils doch noch ein Paar geworden – aber das ist nicht alles.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Liebesüberraschung bei Bäuerin Denise

Ihre Liebesreise bewegte die „Bauer sucht Frau“-Zuschauer: Bio-Bäuerin Denise suchte in der 16. Staffel ihr Gegenstück. Zuerst fand sie es vermeintlich in Kandidat Nils, entschied sich aber im „Bauer sucht Frau“-Staffelfinale doch für dessen Kontrahenten Sascha.

-------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

-------------------------

In der Wiedersehensfolge dann die Enttäuschung: Wegen Saschas Eifersucht kann sich Denise keine Beziehung mehr mit ihrem Auserwählten vorstellen.

+++ „Bauer sucht Frau“ (RTL): Liebes-Comeback nach Staffelende – Patrick und Antonia machen es offiziell +++

Doch das heißt offenbar nicht, dass die 32-Jährige jetzt alleine bleibt. Schon nach Nils' Ausscheiden aus der Show hielten die beiden Kontakt – und ließen am Sonntag nach Weihnachten eine echte Bombe platzen!

„Bauer sucht Frau“: Liebesgeständnis spaltet die Fans

Denn Nils veröffentlichte ein Foto von sich und Denise auf Instagram. Zu dem Bild, auf dem sich beide mit offenbar nackten Oberkörpern aneinander schmiegen, schreibt er schlicht den Hashtag #liebe.

Auch in seiner Biografie auf Instagram steht jetzt: „Glücklich mit Denise Munding“ – und bei der im Gegenzug „Glücklich mit Nils Dwortzak“. Eindeutiger geht es wohl kaum! In seiner Instagram-Story bestätigten außerdem beide, dass sie mittlerweile sogar zusammen auf einen Hof gezogen sind.

Nicht alle Fans freuen sich über das überraschende Liebesglück, kommentieren unter dem Pärchen-Foto:

„Was für eine Lachnummer ist das denn bitte? Also spätestens wenn sie alle Bauern durch hat und ausgiebig veräppelt und ausgenutzt hat, sollte alle mal aus ihrem 'Rosa-Brillen-Schlaf' aufwachen und der harten, aber wahren Realität ins Auge sehen!“

„Kerl, wie blöd kannst denn sein?“

„Na, wie fühlt es sich an, zweite Wahl zu sein?“

„Das Kasperletheater kann ja niemand ernst nehmen. Sie weiß doch gar nicht, was Liebe ist. Sie sollte erstmal erwachsen werden. Hauptsache von Mann zu Mann springen und sich alle Vorteile rausziehen. Lächerlich.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch einige freuen sich auch über das verspätete Happy End, zeigen Verständnis für das Liebeschaos: „Hauptsache die zwei sind glücklich... Manchmal braucht es ein hin und her, bis man weiß, was man will und was einem gut tut“, lautet ein weiterer Kommentar. Viele finden auch, dass Denise und Nils von Anfang gut zusammen gepasst haben.

---------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“ (RTL):

------------------

Und auch die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin selbst verteidigt sich unter dem Beitrag: „Also wenn ich meine Männer wie meine Unterhosen wechseln würde, dann würde ich meine Unterhosen aber ganz schön selten wechseln. Aber trotzdem Danke, ich nehme das als Kompliment auf.“ (kv)

Die aktuellen „Bauer sucht Frau“-Folgen kannst du in der RTL-Mediathek bei TV Now nachschauen.