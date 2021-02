„Bauer sucht Frau“: Antonia zeigt nackte Brüste – ihr Bauer reagiert SO

Ihre Liebe begann eigentlich nicht besonders vielversprechend. Doch Gefühle bahnen sich nun mal ihre ganz eigenen Wege. Mit großer Hoffnung war „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer zu ihrem Bauer Patrick gereist. Doch da waren ihr zu viele Konkurrentinnen.

Nun sind die beiden „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer allerdings doch noch zu einem glücklichen Paar geworden. Und zeigen das auch oft, gerne und ab und an auch leichter bekleidet.

Bauer sucht Frau: Kandidatin zeigt sich freizügig auf Instagram

In der 16. Staffel der RTL-Kuppelshow verließ „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia den Landwirt aus Baden-Württemberg bereits in Folge drei wieder. Im Staffel-Finale dann die Liebes-News: Die beiden wollten sich doch näher kennenlernen, kurze Zeit später wurde aus ihnen offiziell ein Paar.

Glücklich sind die beiden „Bauer sucht Frau“-Stars immer noch. Nun reagiert Landwirt Patrick sogar recht überraschend auf ein Instagram-Foto seiner Herzensdame.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin teilt sexy Oben-Ohne-Bild

Antonia kennt sich als Model mit sexy Bildern gut aus. Auf Instagram veröffentlichte sie nun einen neuen Model-Schnappschuss. Lasziv lehnt sich die RTL-Kandidatin darauf an ein Fenster, steht oben ohne und hautenger Hose mit dem Rücken der Kamera zugewandt – kein Wunder, dass ihr Freund Patrick auf so ein heißes Bild reagiert. Auch wenn sein Kommentar etwas überrascht.

Inka Bause moderiert „Bauer sucht Frau“. Foto: TVNOW / Guido Engels

„Bauer sucht Frau“: Landwirt Patrick imitiert Modern Talking

„You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go“, schreibt der Landwirt unter das Foto. Jedem eingefleischten „Modern Talking“-Fan dürfte eines sofort aufgefallen sein: Es handelt sich dabei natürlich um die Liedzeile des Hit-Klassikers „You’re my heart you’re my soul“. Dieter Bohlen wird es sicher freuen! Antonia auch.

Erst vor einer Woche veröffentlichte sie ein anderes sexy Bild auf ihrer Social-Media-Seite – und zwar mit Patrick zusammen. Da war sie es, die ihm eine Art Liebeserklärung machte und schrieb: „My Partner in Crime.“

Ja, entgegen aller anfänglichen Schwierigkeiten scheint es für die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer tatsächlich ein Happy End zu geben. Ihre Fans finden auf jeden Fall: „Tolles Paar“.

Das sexy Bild findest du übrigens HIER. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass sich Antonia freizügig im Netz präsentiert.

Huch, damit hatte wohl niemand gerechnet. Kurz nach den Dreharbeiten funkte es ausgerechnet bei IHNEN. (jhe)