„Bauer sucht Frau“ (RTL): Antonia lässt die Bombe platzen! Das sind ihre Pläne mit Patrick

Sie sind eines der „Bauer sucht Frau“-Paare mit Happy End: Antonia Hemmer und Patrick Romer fanden sich bereits während der Hofwoche gut, kamen jedoch erst nach Ende der „Bauer sucht Frau“-Dreharbeiten richtig zusammen.

Und offenbar läuft es so gut bei den Paar, dass sie ihre Fernbeziehung zwischen Hannover und Konstanz an den Nagel hängen möchten – so hat Antonia ganz besondere Pläne, um ihrem persönlichen Bauer nah sein zu können.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Antonia verkündet gute Neuigkeiten

Das „Bauer sucht Frau“-Paar führt normalerweise eine Fernbeziehung, konnte sich jetzt aber ganz lange sehen – und dabei wohl schon mal das gemeinsame Wohnen üben.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Seit Oktober 2005 läuft die Kuppelshow im TV

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Kult-Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Denn Antonia war beruflich einen ganzen Monat in Konstanz, lebte währenddessen bei Patrick. Kurz darauf fasste die Kosmetikerin einen wichtigen Entschluss.

So hat die 20-Jährige angekündigt, ihre Wohnung in Hannover zu verlassen und endgültig an den Bodensee zu ihrem Schatz zu ziehen, berichtet „Promiflash“: „Hier ist Patrick, mein großes Glück.“

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Umzug hat einen Haken

Doch obwohl das Model sogar nach Konstanz, also in die Stadt, in der Patrick lebt, zieht, werden die beiden Verliebten erst einmal nicht zusammen ziehen.

Laut „Promiflash“ möchte sich Antonia nämlich erst einmal eine eigene Wohnung nehmen, ist aktuell auf der Suche. Eine vernünftige Entscheidung, die das Paar ja auch jederzeit rückgängig machen kann.

In jedem Fall freut sich die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin auf ihr neues Leben in Konstanz: „Hallo, was ist Konstanz für eine tolle Stadt? Der See, die Altstadt, die Schweiz, Italien gleich um die Ecke“, erklärt sie begeistert. (kv)