„Bauer sucht Frau“: Antonia macht deutliche Ansage – „Wenn auf einmal alle Möchtegern-Landwirte ankommen“

Dass Antonia Hemmer sich mal in einen Landwirt verlieben würde, hätte sie selbst nie gedacht, wie sie kürzlich bei Instagram verriet. Doch die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ macht's möglich, dass sich sogar Models aus der Großstadt in den Kuhstall wagen.

Inzwischen kennt sich „Bauer sucht Frau“-Star Antonia also bestens mit den Aufgaben eines Landwirtes aus. Wenn ihr dann allerdings immer noch Leute unterstellen, dass sie keine Ahnung davon habe, kann die hübsche Blondine schon mal frech werden.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia berichtet von anstrengender Feldarbeit

Für ihren Freund Patrick Romer schlüpft Antonia Hemmer gerne in die Gummistiefel. Und auch an einem heißen Juni-Tag ist sich die einstige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin nicht zu fein, um ihrem Partner auszuhelfen.

Bei „Bauer sucht Frau“ verliebte sich Model Antonia in den Landwirt Patrick. Foto: TVNOW

In ihrer Instagram-Story filmt Antonia ein paar Eindrücke von der Feldarbeit. Schnell wird klar: Bei über 30 Grad in der direkten Sonne auf dem Feld zu ackern, ist wirklich kein Kinderspiel. „Wenn du bei gefühlt 80 Grad Ballen bedeckst“, berichtet die 21-Jährige ihren Followern erschöpft.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“: Nach DIESER Nachricht – Antonia macht Follower klare Ansage

Uff! Da kommt die kleine Abkühlung im See nebenan doch wie gerufen. Aber bevor sich Antonia und Patrick so richtig ausruhen können, müssen sie noch einmal auf den Mähdrescher. „Jetzt geht's weiter mähen“, schreibt die Schönheit aus Hannover also in ihrer Story. Doch das passt einem Follower so gar nicht.

Prompt erhält Antonia eine Nachricht: „Das heißt Mulchen.“ Diese drei Worte bringen die RTL-Darstellerin direkt auf die Palme. „Wenn auf einmal alle Möchtegern-Landwirte ankommen und mich verbessern wollen, ich lieb's. Ich weiß, dass es Mulchen heißt, bloß habe ich 90 Prozent Follower aus der Stadt, von denen nicht jeder weiß, dass Mulchen 'Mähen' heißt“, schießt Antonia in ihrer Story zurück.

Nachdem das geklärt wäre, putzt sich Antonia für ein Dinner-Date mit Freund Patrick heraus. Mit roten Lippen und in einem sexy Sommerkleid meldet sich die Blondine noch einmal bei ihren Followern.

Der Ärger über die anonymen Besserwisser ist am Abend hoffentlich schnell verflogen.

