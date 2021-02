„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia: Manche Fans gehen zu weit und machen sogar DAS

Manche Menschen gehen einfach zu weit!

Sie waren DAS Gesprächsthema der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel auf RTL. Kandidatin Antonia Hemmer verließ vorzeitig den Hof von Landwirt Patrick Homer – zu viel Konkurrenz, hieß es damals von Seiten des Models. Doch dann holte er sie zurück.

Am Ende wurde der „Bauer sucht Frau“-Frauenschwarm und die hübsche Blondine doch noch ein Paar.

Und ihre Liebesgeschichte scheint viele der RTL-Kuppelshow-Fans immer noch zu interessieren. Auf Instagram erzählt Antonia Hemmer jetzt von einer Situation, die sie mit ihrem Freund Patrick erlebt hat. Gut zu sprechen ist sie darauf aber nicht.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia: Irre Situation beim Einkaufen

Offenbar ist Model Antonia auf der Straße für viele Leute seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ keine Unbekannte. In ihrer Instagram-Story erzählt die 20-Jährige: „Ich war noch ein bisschen in der Stadt, hab noch was eingekauft. Ich hatte mal wieder so eine Situation, wie schon die letzten Tage, dass ich so angeguckt werde… Ok, vielleicht liegt’s auch an meinem Pickel, der ist ja auch nicht gerade unauffällig.“

Eine plausiblere Erklärung liefert das Model schließlich nach.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: „Das ist echt nicht lustig!“

Bauer sucht Frau: Antonia Hemmer mag es gar nicht, wenn man sie heimlich filmt. Foto: Instgaram/ Antonia Hemmer

„Warum die Leute mich eigentlich so angucken? Ich glaube, weil ich werde leider oft erkannt bzw. sind die Leute sich dann nicht so sicher. Falls ihr mich mal in der Stadt seht, ihr könnt mich jederzeit ansprechen, auch wenn ich mit Patrick unterwegs bin. Wir freuen uns da drüber und quatschen auch gerne mit euch.“

Eigentlich. Denn eine Sache stört den RTL-Star dann doch. „Allerdings hatten wir gestern die Situation am Hafen während eines Interviews… da wurden wir heimlich fotografiert. Das finden wir halt gar nicht cool, das ist echt nicht lustig!“, so Antonia Hemmer weiter.

Wer also gut Kirschen essen will mit dem „Bauer sucht Frau“-Paar, der sollte demnach unbedingt etwas beherzigen: „Sprecht uns einfach an, aber bitte macht sowas nicht heimlich.“

