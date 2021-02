„Bauer sucht Frau“-Star Antonia macht Ankündigung: „Wollte euch vorwarnen“

Durch „Bauer sucht Frau“ wurde Antonia Hemmer zur TV-Persönlichkeit. Bei Instagram folgen der Blondine inzwischen über 79.000 Menschen.

Das Hin und Her zwischen „Bauer sucht Frau“-Kandidat Patrick Romer und seiner Antonia war so spannend, dass die Fans nun auch abseits der RTL-Sendung wissen wollen, was im Leben des Pärchens geschieht – doch ausgerechnet jetzt wird es still um die beiden.

„Bauer sucht Frau“-Paar macht Social-Media-Pause

In ihrer Instagram-Story warnt die „Bauer sucht Frau“-Darstellerin ihre Follower vor: „Wundert euch nicht, wenn die nächsten Tage nicht allzu viel von uns kommen wird.“

Der Grund sind RTL-Dreharbeiten mit der „Bauer sucht Frau“-Crew. „Wir drehen ja morgen nochmal für RTL und deswegen wollte ich euch auch noch vorwarnen“, erzählt die 20-Jährige. Für das Kamerateam habe sie sogar extra ihre Wohnung geputzt.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

Viel mehr will Antonia ihren Fans allerdings nicht verraten. „Das soll ja auch alles noch ein bisschen spannend bleiben“, erklärt das Model.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia polarisiert

Langweilig wird es bei Antonia jedenfalls nie. Wenn sie und Patrick sich nicht gerade öffentliche Liebesbekundungen bei Instagram machen, verführt die 20-Jährige ihre Follower mit erotischen Schnappschüssen.

Was Antonia in ihrer Ankündigung wohl sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass es sich bei ihrer Social-Media-Pause nicht um einen Rückzug aus persönlichen Gründen handelt. Für ihre offene Art muss die Blondine hin und wieder Kritik einstecken.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“: Bauer Rüdiger verbringt die Nacht bei einer anderen – sie ist keine Unbekannte

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser ganz offen – „Emotional, manchmal chaotisch und anstrengend“

„Bauer sucht Frau“: RTL lässt Liebes-Bombe platzen! SIE sind jetzt ein Paar

----------------------------------------

Wegen zahlreicher Hater-Kommentare im Netz ist Antonia Hemmer auch schon der Kragen geplatzt. Was sich die TV-Darstellerin unbedingt von der Seele reden musste, kannst du hier nachlesen.

Die Folgen der 16. Staffel kannst du dir online in der TVNOW-Mediathek ansehen.