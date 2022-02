„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer enthüllt Geheimnis: „Andere machen es heimlich“

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer ist mit ihren blauen Augen, langen, blonden Haaren und den perfekten Modelmaßen eine wahre Augenweide. Bei Instagram verdreht die TV-Schönheit ihren mehr als 80.000 Followern mit aufreizenden Fotos geradezu die Köpfe.

Natürlich bleiben bei so viel Aufmerksamkeit auch die Neider nicht fern. Immer wieder werfen Kritiker dem „Bauer sucht Frau“-Star vor, Antonia sei fake. Nun spricht die 21-Jährige ganz offen darüber, was sie an sich hat machen lassen.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer bewirbt öffentlich Beauty-Eingriffe

Im Gegensatz zu vielen anderen Personen des öffentlichen Lebens steht „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer zu ihren kosmetischen Eingriffen. Ihre Fans nimmt sie im Rahmen ihrer Instagram Story sogar mit zu den Besuchen beim Beauty-Doc, wo sie sich die Kieferpartie zwischen Kinn und Ohren aufpolstern sowie ihre Augenringe wegspritzen lässt.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer legt eine Beauty-Beichte ab. Foto: TVNOW / friese.tv/Andreas Friese

Für so viel Ehrlichkeit wird Antonia zwar von ihren Anhängern gefeiert, doch andere Nutzer finden es überhaupt nicht gut, dass sie solche Schönheitseingriffe vor ihrem in der Regel jüngeren weiblichen Publikum glamourisiert. Nun verlost sie sogar einen Gutschein für eine Unterspritzung beim Beauty-Doc ihres Vertrauens an ihre Follower.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel sowie Antonia Hemmer

Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin spricht Klartext: „Ich lasse mich nicht entstellen“

In ihrer Story stellt Antonia Hemmer nach ihrem Termin beim Arzt klar: „Leben und leben lassen. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die dazu steht, dass sie das machen lässt. Andere auf Instagram machen es einfach heimlich, könnt’ ich auch machen und euch einfach gar nichts davon erzählen. Ich bin dafür da, um das etwas offener zu kommunizieren, damit es nicht immer so totgeschwiegen wird.“

Den Rest ihres Körpers möchte die Blondine aber erst einmal unbehandelt lassen. Außerdem betont sie: „Ich lasse mich auch nicht entstellen. Ich lasse mich nicht komplett glatt liften, das möchte ich auch gar nicht.“

