„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna Heiser schimpft mit RTL-Star – DIESE widerliche Aktion ist der Grund

Einen solch weiten Weg wie sie haben nur die wenigsten „Bauer sucht Frau“-Stars für die Liebe zurückgelegt. Aus Essen zog Anna Heiser ins ferne Namibia, um dort mit einem Farmer ihr Glück zu finden. Und das fand sie wirklich. Heute leben die beiden zusammen mit Sohn Leon noch immer glücklich auf der Farm. Neuer Nachwuchs ist schon unterwegs, in wenigen Wochen wird auch das zweite Kind des „Bauer sucht Frau“-Traumpaares hoffentlich gesund und munter das Licht der Welt erblicken.

Doch trotz anstehender Geburt, lässt es sich Anna Heiser nicht nehmen, gegen Ungerechtigkeit auf der Welt anzukämpfen. Und die hat der „Bauer sucht Frau“-Star nun ausgerechnet auf dem Instagram-Kanal zweier RTL-Kollegen ausgemacht.

„Bauer sucht Frau“-Star schimpft auf Mike Heiter

So scheint die 32-Jährige über das Profil von „Sommerhaus der Stars“-Kandidat Mike Heiter gestolpert zu sein. Der urlaubt gerade mit der Essener Friseurin und „We Love Lloret“-Legende Laura Morante, besser bekannt als Lory Glory, auf Sansibar. Also jetzt nicht in dem Restaurant auf Sylt, sondern der Insel im Indischen Ozean.

Scheint auch irgendwie logisch, so hätten die beiden TV-Bekanntheiten die riesigen Seesterne, die sie instagramtauglich ihrer natürlichen Umgebung entrissen und in die Kamera streckten, wohl am Strand von Christian Lindners Hochzeitsinsel nicht gefunden.

Ein absolutes No-Go für Anna Heiser. „Bitte nicht die Seesterne aus dem Wasser holen. Wenn ihr ein Foto mit den haben möchtet, könnt ihr die einfach nur im Wasser halten“, schreibt die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin. Ein Instagramfollower ergänzt: „Seesterne ersticken, wenn sie nicht im Wasser sind. Die wissenschaftliche Erklärung dafür ist sehr simpel. An ihrem Körper haben die Seesterne kleine Pappeln, die zum Austausch von Gasen dienen. Eine Art Kiemen, die die Sauerstoffaufnahme aus dem Wasser regeln. Befinden sich die Tiere nicht im Wasser, funktioniert dieser Stoffwechsel nicht. Sie ersticken. Dieser Prozess kann 3 Minuten dauern oder auch fünf, bevor das Tier stirbt. Also vielleicht beim nächsten Mal vorher informieren, bevor man für ein tolles Foto bei Insta ein Lebewesen gefährdet.“

Mehr Nachrichten:

Mike Heiter samt Freundin scheint das eher weniger zu stören. Auch ihr Realitystar-Anhang ist offenbar vom Schicksal der faszinierenden Meeresbewohner unbeeindruckt. Anders kann man den Kommentar „Mega, Bro. Genießt es! Müssen wir wohl auch hin“, von Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold wohl nicht interpretieren.