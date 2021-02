„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser ganz offen – „Emotional, manchmal chaotisch und anstrengend“

Hinter dem „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Gerald und Anna Heiser liegen turbulente Monate. Nach einer dramatischen Fehlgeburt hatten sie die Hoffnung auf eine eigene Familie beinah aufgegeben, doch Ende Januar 2021 kam endlich ihr erster Sohn zur Welt.

Seitdem hat sich viel im Leben der „Bauer sucht Frau“-Darsteller verändert. Einige Tränenausbrüche soll es auch schon gegeben haben – und damit sind nicht nur Freudentränen gemeint.

„Bauer sucht Frau“: Kurz nach Geburt – Anna offenbart Chaos in ihrem Leben

In einem Instagram-Beitrag spricht der „Bauer sucht Frau“-Star ganz offen über den Alltag als Mutter. Anna, die aus Essen nach Namibia ausgewandert ist, gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihr neues Leben.

Zu einem Familienfoto schreibt die RTL-Darstellerin unter anderem: „Du hast unser gewohntes Leben auf den Kopf gestellt. Dieser eine Monat war nicht immer einfach. Es war sehr emotional, manchmal chaotisch und anstrengend.“

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser widmet Sohn emotionalen Text

Jedes Elternteil wird sich in diesen Zeilen vermutlich wiedererkennen können. Denn das Leben als frischgebackene Eltern ist nicht immer so, wie man es aus Bilderbüchern und Filmen kennt. Auch Anna und Gerald müssen sich noch an die neue Situation mit ihrem Baby gewöhnen.

„Das 'neue Leben' mit dir wird uns sicherlich immer wieder an eigene Grenzen bringen, aber jede Träne, jeder Schmerz, jede schlaflose Nacht lohnen sich, denn du bist das Beste, was uns je passiert ist! Wir lieben dich grenzenlos!“, so die 30-Jährige über ihren bisher einzigen Sohn.

Für den rührenden Post erhält Anna Heiser viel Zuspruch. Vor allem das niedliche Foto erwärmt die Herzen der Fans. Auch Anna überkommen bei diesem Thema noch immer die Emotionen. Sie „könnte vor Liebe und Dankbarkeit weinen“, wie sie in ihrem Beitrag erklärt.

Auch Bäuerin Denise scheint in der RTL-Datingshow ihre große Liebe gefunden zu haben. Schon bald könnten bei der Pferdewirtin die Hochzeitsglocken läuten.