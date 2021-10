„Bauer sucht Frau”-Star Anna Heiser immer noch in Trauer: „Kämpfe gerade gegen die Tränen”

Als Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ fand Auswanderin Anna Heiser ihre große Liebe in Namibia. Aus dem Ruhrpott in die Savanne – für Anna Heiser ist mit der Beziehung zu Bauer Gerald ein Traum in Erfüllung gegangen.

Das gemeinsame Glück machte die Geburt von Sohn Leon perfekt. Während Anna Heiser ihr Leben in der Ferne genießt, liegt trotz ausgelassener Stimmung ein dunkler Schatten über der kleinen Familie. Auf Instagram spricht der „Bauer sucht Frau“-Star jetzt ganz offen über ihre Emotionen.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser spricht über ihre Fehlgeburt auf Instagram

„15.Oktober. Heute ist der Tag der Sternenkinder“, beginnt Anna Heiser ihre traurige Nachricht.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser zog für ihren Mann Gerald nach Namibia. Foto: TVNOW

Dann wird sie deutlich und sagt: „Ich habe mich in das Büro zurückgezogen, um diese Zeilen zu verfassen und kämpfe gerade gegen die Tränen. Der Kloß in meinem Hals wird immer größer.“ Ein Jahr, neun Monate und acht Tage ist es jetzt her, dass Anna Heiser eine Fehlgeburt hatte.

----------------------------------------

Das ist die Kuppelshow „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Die neuen Folgen laufen ab dem 1. November 2021 bei RTL

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser will Frauen nach Fehlgeburten Mut machen

Dass die Trauer immer noch tief sitzt, wird bei diesem Beitrag schnell klar. „Ein Kind zu verlieren bedeutet für die meisten eine unendliche Trauer. Diese Trauer tragen viele in sich, doch die wenigsten sprechen darüber“, so Anna.

Anna Heiser und ihr Mann Bauer Gerald aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau” haben einen gemeinsamen Sohn. Foto: TVNOW

+++„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser plant Veränderung – „Der Partner kann sich wechseln“+++

Die TV-Kandidatin will mit dem Tabu brechen und ganz offen über ein Thema sprechen, das auch viele andere Frauen betrifft. Sie möchte anderen Hoffnung machen und sagt: „Vor allem möchte ich dir sagen, dass du nicht alleine bist.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna Heiser bekommt Zuspruch von ihren Fans

Starke Worte einer noch stärkeren Frau. Wie wichtig dieser Zusammenhalt ist, zeigen die Kommentare unter dem Beitrag.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser hat großes Problem – „Schlimmer als in der Pubertät”

„Bauer sucht Frau“: Traurige Worte von Inka Bause – „Dann ist es vorbei“

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser äußert großen Wunsch – „Schauen, ob es klappt“

----------------------------------------

Hunderte Beiträge wurden in kürzester Zeit unter dem Foto verfasst. Viele Mütter teilen ähnliche Erfahrungen und machen sich gegenseitig Mut. Vielleicht kann so auch irgendwann Annas Schmerz ein wenig nachlassen.

Wie sehr Anna Heiser für ihre kleine Familie und das Wohl ihres Kindes kämpft, zeigte sie erst kürzlich, als sie heftige Kritik an RTL äußerte.