Bauer sucht Frau (RTL): Brisanter Brief an Inka Bause sorgt für Eklat

Kann sich Bauer nicht entscheiden, kann er auch schnell leer ausgehen...

Riesen-Eklat in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ (Montag, 20.15 Uhr, RTL)! DAS hat selbst die erfahrene Moderatorin Inka Bause (51) noch nie erlebt. Der Reihe nach...

Bauer Michael kann sich nicht entscheiden

Bauer Michael (30) hat sich von Anfang an nicht für eine Dame entscheiden können, hat gleich fünf Frauen kennenlernen wollen. Immerhin konnte er die Wahl dann auf „nur“ noch zwei Damen begrenzen: die blonde Carina und die dunkelhaarige Conny. Mit beiden verbrachte er Zeit auf seinem Bauernhof.

Inka Bause packt den brisanten Brief aus. Michael und Carina wirken (an)gespannt. Foto: TVNow

Dann musste er sich (vermeintlich endgültig) entscheiden – und seine Wahl fiel auf Conny. Happy End? Schön wär's: Nur kurz nach seiner „Entscheidung“ hat er sich prompt umentschieden, gestand der unterlegenen Carina seine Gefühle. Und bekam bei ihr prompt die nächste Chance...

Das ist „Bauer sucht Frau“:

das TV-Format wird seit 2005 bei RTL ausgestrahlt

Inka Bause ist die Moderatorin

Sie verkuppelt einsame Landwirte

„Bauer sucht Frau“ hat bereits zahlreiche Paare zusammengebracht

Es gibt bereits 15. Staffeln von „Bauer sucht Frau“

Inka Bause lädt alle Paare wieder ein

Ob daraus eine ernste Beziehung geworden ist? Inka Bause wollte das wissen. Was dann aber bei Michael und Carina rauskam... puh, selbst für Inka Bause harter Tobak.

Denn das Liebes-Wirrwarr von Bauer Michael ist auch nach Wieder-Um-Entscheidung für Carina nicht ausgestanden. Denn plötzlich mischt eine dritte Frau mit: Sonja vom Scheunenfest, die zuvor gegen Carina den Kürzeren zog!

Plötzlich war die längst ausgeschiedene Sonja wieder ein Thema für Bauer Michael! Foto: TVNow

Plötzlich ist wieder Sonja im Spiel!

Inka Bause sagt mit ernstem Gesicht: „Ich möchte euch sagen, dass die Sonja mir einen Brief geschrieben hat.“ Und der Inhalt hat es in sich! Michael habe Sonja nach der Hofwoche kontaktiert, ein persönliches Treffen vorgeschlagen. Anschließend seien sie sogar zu Sonja nach Hause gefahren! Besonders dreist: Michael habe ihr versichert, dass er keine Beziehung mit Carina führe. Die Abrechnung am Ende des Briefs: „Ich bin maßlos enttäuscht von Michael. Er belog nicht nur mich, er spielte mit uns allen!“

Carina kann dem Brief nur zuhören, wirkt sichtlich verletzt. Hat Michael auch mit ihr ein falsches Spiel getrieben? Foto: TVNow

Landwirt Michael will sich rausreden, gibt zu, Sonja getroffen zu haben. Michael: „Wir haben uns getroffen, das ich richtig.“ Und schiebt sogleich Sonja die Schuld zu. „Aber sie hat MICH kontaktiert. So stimmt das alles nicht!“ Und Carina? Sie sitzt daneben, sagt kein Wort, hört die Geschichte zum ersten Mal.

Ob sie ihm DAS verzeiht? Haben die beiden überhaupt eine Zukunft? Das erfährst du am Montagabend ab 20.15 Uhr auf RTL! (mg)