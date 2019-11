„Bauer sucht Frau“: Illegal! DIESE Szenen hätten nie gezeigt werden sollen

Wieso dürfen die das? Das ist doch eigentlich verboten! Diese Frage dürften sich einige „Bauer sucht Frau“-Zuschauer beim Schauen der zweiten Folge der neuen Staffel gestellt haben.

„Bauer sucht Frau“: Szene hätte nie gezeigt werden sollen

Doch was war in der Sendung überhaupt passiert? Pferdehof-Besitzer Burkhard hatte sich für seine Herzdame Tanja etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er wollte die 45-Jährige schon bei der Abholung vom Bahnhof beeindrucken. Natürlich in typischer „Bauer sucht Frau“-Manier.

Drum hatte der ebenfalls 45-Jährige seinen Pferdeanhänger romantisch mit Heuballen ausgestattet, an den Ford-Geländewagen gehängt und zum Zug kutschieren lassen.

„Bauer sucht Frau“: Tanja ist von der Aktion begeistert, jedoch...

Eine Aktion, die Tanja durchaus begeisterte. „Als ich den Anhänger gesehen habe, habe ich nur gedacht, das hat ein Mann noch nie für dich gemacht. Das war klasse, das war toll.“

Hand in Hand bestiegen die beiden Frischverliebten das riesige Gefährt, setzten sich auf die gemütlichen Heuballen und köpften erst einmal eine Flasche Sekt.

„Bauer sucht Frau“: Liebespaar ist nicht angeschnallt

Anschließend fuhr ein Freund von Burkhard die beiden zu seinem Hof. Doch halt? Ist das überhaupt erlaubt? Schließlich war das Liebespärchen in dem Pferdeanhänger nicht angeschnallt.

Ein Fakt, den Tanja auf der Fahrt auch durchaus bemängelte. So konnte sich die zweifache Mutter aus der Lüneburger Heide nur am Knie ihres Mannes festhalten. Romantisch vielleicht, aber nicht sicher.

Das sagt die Polizei

Wir haben bei der Polizei nachgefragt: Ist das überhaupt erlaubt? Kurz und knapp: „Nein“, so ein Sprecher der Polizei in Unna. „Es würde sich in diesem Fall um eine Ordnungswidrigkeit handeln“, so der Sprecher weiter. Die fällige Strafe: fünf Euro.

RTL: Bauer und Frau nicht angeschnallt

Schließlich sind die beiden nicht angeschnallt. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Bleibt nur zu hoffen, dass das niemand nach macht.

Die Zuschauer bleiben dem RTL-Format zumindest treu. Am Montag schalteten über fünf Millionen Menschen bei „Bauer sucht Frau“ ein und bescherten dem Format deutlich den Tagessieg.