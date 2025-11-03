„Bauer sucht Frau“-Kandidat hat keine Zweifel! Er verliebt sich schon in der Auftakt-Folge

Seit fast zwei Jahrzehnten gehört „Bauer sucht Frau“ zu den beliebtesten Kuppelshows im deutschen Fernsehen. Unter der Leitung von Moderatorin Inka Bause begeben sich jedes Jahr Landwirte aus ganz Deutschland auf die Suche nach der großen Liebe. Zwischen idyllischen Höfen, romantischen Hofwochen und emotionalen Momenten entstehen dabei immer wieder Geschichten, die die Zuschauer mitfiebern lassen – mal voller Herzklopfen, mal mit kleinen Dramen.

Am Montagabend (3. November) ist es endlich wieder so weit: „Bauer sucht Frau“ geht zum 21. Mal an den Start! Auch in dieser Staffel verspricht RTL wieder jede Menge Gefühl, Spannung und authentische Begegnungen. Ob auf dem Acker, im Stall oder beim gemeinsamen Frühstück – hier zeigt sich, wie ernst es die Kandidaten mit der Liebe wirklich meinen. Der Auftakt der Staffel sorgt dabei direkt für Aufsehen, und zwar auf dem traditionellen Scheunenfest, wo sich alle zum ersten Mal begegnen!

Gefühle zwischen Herzklopfen und Konkurrenz bei „Bauer sucht Frau“

Beim Auftakt der neuen Staffel knistert es sofort zwischen den Kandidaten. Auf dem traditionellen Scheunenfest, dem Herzstück jeder Staffel, sorgt diesmal Landwirt Walter für Aufsehen. Inmitten von Lichterglanz, Musik und Heuballen trifft er mehrere seiner Bewerberinnen – doch eine sticht für ihn besonders heraus: Katharina. Schon beim ersten Gespräch funkt es sichtbar. Mit einem Glas in der Hand stoßen die beiden an, lachen, flirten und kommen sich schnell näher.

„Wir haben eine schöne Hofwoche“, sagt Walter schließlich und kann sich einen frechen Nachsatz nicht verkneifen: „Und was ist, wenn es zwei Wochen werden?“ Katharina lächelt nur und antwortet selbstbewusst: „Dann kriegen wir zwei Wochen hin.“ Kurz darauf folgt ein erster Kuss, eingeleitet von Walters charmantem „So, jetzt komm mal her.“ Doch bei einem bleibt es nicht – die Anziehung ist zu groß, und Katharina stiehlt sich gleich noch einen zweiten.

Ein Landwirt im Liebesglück

Damit startet die 21. Staffel so romantisch, wie Fans es sich wünschen. Zwischen Strohballen, Flirtmomenten und leuchtenden Augen scheint das Duo schon nach wenigen Minuten vertraut – fast so, als hätten sie sich schon lange gekannt. Doch das Scheunenfest bringt nicht nur Schmetterlinge, sondern auch Spannung: Eine weitere Szene zeigt Walter im Gespräch mit Kandidatin Simone, die offen fragt: „Sag mal, bist du verliebt?“ Walters Antwort fällt eindeutig aus: „Ja, und du?“ – ein Satz, der keine Zweifel lässt, wohin sein Herz gerade tendiert.

Simone nimmt es gefasst, doch der Abend zeigt: Auf Walters Hof dürfte es bald ernst werden. Zwischen romantischer Zweisamkeit und neuen Herausforderungen bahnt sich an, dass seine Wahl bereits gefallen ist!

Walter, der mit Humor und ehrlicher Art überzeugt, stammt von einem idyllischen Hühnerhof und bringt mit seiner offenen, warmherzigen Art Schwung in die neue Staffel. Das Rampenlicht scheint ihn nicht zu stören – im Gegenteil, er genießt die Aufmerksamkeit und das zarte Knistern, das mit Katharina entsteht. Ob aus dieser TV-Romanze eine echte Landliebe wird, bleibt abzuwarten.