Liebes-Bombe: „Bauer sucht Frau“-Kultpaar tut es schon wieder!

Sie sind das Herz und die Seele von „Bauer sucht Frau“: Josef (64) und Narumol (60). Vor 16 Jahren begann im TV ihre ganz große Liebesgeschichte. Jetzt hat Josef seine Liebste mit einer erneuten Trauung überrascht. Hoch über dem Chiemgau!

Der Landwirt aus Pittenhart wollte seiner Frau zeigen, wie viel sie ihm nach all den Jahren noch bedeutet. In der RTL-Sendung „Ralf, der Bauernreporter“, die am Montagabend (10. November) läuft, schmiedete Josef seinen Plan: eine zweite Hochzeit.

„Bauer sucht Frau“-Stars Narumol und Josef heiraten schon wieder

Im Dirndl und in Lederhosen ging es mit der Seilbahn auf die Kampenwand. Was Narumol nicht ahnte: Oben wartete eine romantische Zeremonie mit Alphornbläsern und Panoramablick. Als Josef ihr zärtlich die Hand reichte und das Eheversprechen erneuerte, kämpfte sie mit den Tränen.

„Der Josef hat es geschafft, mich zu halten. Und ich bin jung geblieben“, sagte Narumol später sichtlich gerührt. Auch die Töchter Jenny und Jorafina waren dabei, als sich ihre Eltern noch einmal die ewige Liebe schworen. Für Josef war es ein Herzensmoment: „Ich wollte ihr einfach nochmal zeigen, wie wichtig sie mir ist.“

2009 lernte sich das Paar in der RTL-Kultshow „Bauer sucht Frau“ kennen, und schrieb Fernsehgeschichte. Mit ihrer ehrlichen, charmanten Art wurde Narumol schnell Publikumsliebling. Ihr legendärer Satz „Ich bin fick und fertig“ ging viral.

Ein Jahr später folgte die kirchliche Hochzeit, kurz darauf kam Tochter Jorafina zur Welt. Das Paar lebt heute auf seinem Hof in Pittenhart. 2017 sagten die beiden schon einmal „Ja“ im New Yorker Central Park. Zwölf Jahre nach der ersten Trauung folgte dann sogar eine Hochzeit nach thailändischer Tradition im Chiemgau.

Fans können die rührenden Szenen in „Ralf, der Bauernreporter" am Montagabend (10. November) ab 22.30 Uhr im TV oder auf RTL+ schauen.