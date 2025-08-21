Nach schwerem Auto-Unfall: „Bauer sucht Frau“-Star teilt Update

Schockierende Nachrichten für die Fans von „Bauer sucht Frau“: Kandidat Michael Kaufmann meldet sich mit dramatischen Worten bei seinen Followern. Der 31-Jährige wurde in einen schweren Autounfall verwickelt – und berichtet nun, wie knapp er einer noch größeren Katastrophe entkommen ist.

Erst vor rund einem Monat hatte der TV-Star den Tod seines geliebten Hundes Idefix öffentlich gemacht. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft – doch Michael Kaufmann zeigt sich trotz allem dankbar für seine Schutzengel. Was genau passiert ist, schildert er nun selbst in den sozialen Netzwerken.

„Bauer sucht Frau“-Star erlebt schweren Unfall

„Um ehrlich zu sein, liege ich hier und weiß gar nicht, die richtigen Worte zu finden …“, beginnt Michael Kaufmann sein Statement. Dazu teilte er Bilder, die das Ausmaß des Unglücks verdeutlichen: Neben seinem Auto sind auch ein Feuerwehrauto und sogar ein Rettungshubschrauber zu sehen.

+++ RTL verrät es – irres Kandidaten-Detail bei „Bauer sucht Frau International“ +++

Der Landwirt betont, dass er in dieser Situation nicht allein war. Sein Dank gilt dabei vor allem „den Ärzten im Krankenhaus, meiner ganzen Familie, mit meinen Freunden und einem ganz besonderen Arbeitskollegen, die noch nicht mal mit Gold aufzuwiegen sind.“ Ohne diese Unterstützung hätte er die vergangenen Tage wohl kaum so schnell überstanden.

Eingeklemmt im Auto

Besonders erschütternd ist die Schilderung des Unfallhergangs. „Du steckst in deinem Auto fest, nach einem unausweichbaren Moment, in dem ein Autofahrer, der durch einen medizinischen Notfall, Verdacht auf Schlaganfall, auf dich zurast.“ Für Michael Kaufmann war es ein Schockmoment, der schlimmer hätte enden können. „Ich bin einfach nur dankbar, bis auf Schmerzen durch Prellungen und Schürfwunden, so gesund zu sein“, erklärt er.

Dramatisch: Sein eigener Vater war an dem Rettungseinsatz beteiligt – ohne anfangs zu wissen, dass es um seinen Sohn ging. „Sofort ging alles seinen Weg: dein nächster Schritt, das Handy zu greifen, deinen Vater anzurufen, weil der immer erreichbar ist, der dir dann sagte: ‚Ich kann nicht, ich habe einen Feuerwehreinsatz mit eingeklemmter Person‘“, schildert Kaufmann. Was der Vater zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Es handelt sich dabei um seinen eigenen Sohn! Auf Instagram schreibt der „Bauer sucht Frau“-Star: „Ich: Im Werschtal? Er: Nein in Weeg! Ich: Das bin ich! … so nahm dann alles seinen Lauf!“

Für Michael Kaufmann, der 2022 durch „Bauer sucht Frau“ bekannt wurde, ist dieser Unfall ein weiterer Einschnitt in einem ohnehin schweren Jahr. Nach dem Verlust seines Hundes und nun dieser Erfahrung will er offenbar vor allem eines: Das Leben bewusster genießen. Dass er noch einmal so glimpflich davongekommen ist, macht ihn dankbar – und seine Fans dürften erleichtert sein, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist.