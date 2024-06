„Bauer sucht Frau“-Kandidat erhebt schwere Vorwürfe – jetzt spricht RTL Klartext

Das Interesse an Kakao-Farmer Andreas Degenhardt ist weiterhin in den Medien präsent. Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat war zuletzt wegen seiner Ehe in den Schlagzeilen aufgefallen. Unter falschen Angaben nahm der gebürtige Ruhrpottler an der RTL-Kuppelshow teil und gab sich als Single aus. Jetzt rechnet der 63-Jährige mit dem Sender ab!

„Bauer sucht Frau“-Kandidat weist Schuld von sich

Andreas Degenhardt nahm als vermeintlicher Single-Landwirt an der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ teil. Vor dem Dreh der Kuppelshow hatte er seine Ehefrau sogar in den Urlaub geschickt, um ungestört an der Sendung teilnehmen zu können. Gegenüber „Bild“ rechtfertigte sich der Bauer: „RTL hatte mich für das Format angefragt. Ich dachte, das wird eine coole Sendung, da wird die Umgebung hier gezeigt und über meine Projekte gesprochen.“

Weiterhin wurde offenbart, dass angeblich Strafverfolgung gegen den Wahl-Guatemalteken wegen Nötigung im Straßenverkehr bestehe. Doch damit nicht genug! Nun soll die RTL-Produktion die Fäden in der Hand gehabt haben.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat erhebt Anschuldigung

Jetzt behauptet Degenhardt, dass auch er hinters Licht geführt worden sein soll. „Ich habe erlebt, dass die beiden Redakteure vor Ort extrem manipuliert haben. Die hätten ihre Seele für eine gute Einschaltquote verkauft. Wie die beiden mit Elke und Petra, aber auch mit mir umgegangen sind, hat mich schockiert. Man hat versucht, uns gegeneinander auszuspielen“, behauptet er im Interview mit „Bild“.

RTL weist die Vorwürfe zurück. „Sowohl Elke als auch Petra stehen in engem Kontakt mit uns und sind fassungslos über die Behauptungen, die Andreas aufstellt. Beide haben uns bestätigt, dass sie mit den Teams vor Ort ausschließlich positive Erfahrungen gemacht haben“, heißt es in einem Statement. Nachdem die falschen Angaben von Andreas öffentlich wurden, nahm die Kuppelshow den Kakao-Farmer aus der Sendung.

Weiterhin betone eine Sprecherin der Produktionsfirma Ufa, dass zu keiner Zeit manipuliert worden sei oder man versucht habe, die Protagonisten gegeneinander auszuspielen. Tatsache ist, dass „Bauer sucht Frau“-Kandidat Andreas Degenhardt die Aufmerksamkeit erhalten hat, die er sich vermutlich gewünscht hat – ob diese jedoch positiv ist, bleibt fraglich…