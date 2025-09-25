„Bauer sucht Frau“-Star verrät: Was er beim Oktoberfest ausgibt, ist unglaublich!

Das Oktoberfest ist nicht nur bei vielen Münchnern und Touristen ein absolutes Highlight, sondern erfreut sich ebenfalls bei den deutschen und internationalen Stars größter Beliebtheit. Einer von ihnen ist „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger.

Für ihn ist das Event so bedeutsam, dass er sogar schwindelerregende Summen investiert. Nachdem Johannes von der Bloggerin Eva Katharina in einem Instagram-Video mitten auf dem Oktoberfest zu seinen Ausgaben gefragt wird, antwortet er prompt: „Tausend.“

„Bauer sucht Frau“-Star schmeißt auf der Wiesn mit Geld um sich

Eine Aussage, die nur ein Gag sein kann. Von wegen! Auch Eva Katharina ist sichtlich verdutzt: „Was? Tausend?“ Der „Bauer sucht Frau“-Star bestätigt es abermals. Den größten Teil investiere er in den Genuss von Bier.

++ auch für dich interessant: „Bauer sucht Frau“-Paar feiert neuen Meilenstein – „Fühlt sich noch unwirklich an“ ++

Auf Instagram sorgt die kleine Fragerunde für großes Aufsehen. Unter dem Video überhäufen sich User-Kommentare. Viele reagieren auf Johannes‘ Geständnis, während andere ihre eigenen Oktoberfest-Ausgaben offenlegen. Doch es gibt auch Nutzer, die sich sichtlich schockiert von dem eigentlichen Grund für die Geldausgaben – den überhöhten Alkoholkonsum – zeigen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Reaktionen fallen bunt gemischt aus

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Es ist erschreckend, wie vermeintlich gesellschaftlich akzeptiert „saufen“ ist! Wir hätten uns geschämt, das so in der Öffentlichkeit zu sagen. Mich sieht die Wiesn nie! Warum sollte man wohin, wo das Hauptziel die schiere Sauferei ist?“

„Mit 10 bis 50 Euro kannst du die Wiesn anschauen und sonst nicht.“

„Traurig, für Alkohol so viel Geld auszugeben.“

„Ich gebe auf der Wiesn 100 bis 150 Euro für Drinks, Essen und die Bahnen aus.“

Es wird schnell deutlich: Der „Bauer sucht Frau“-Star polarisiert mit seinen Aussagen. Falls du ein leidenschaftlicher Oktoberfest bist: Wie fällt deine Reaktion aus? Kannst du Johannes verstehen? Bist du auch so kauffreudig auf der Wiesn unterwegs?