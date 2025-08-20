RTL verrät es – irres Kandidaten-Detail bei „Bauer sucht Frau International“

Die Vorfreude auf die neue „Bauer sucht Frau International“-Staffel wurde nun deutlich erhöht. RTL hat jetzt schon sieben Landwirte vorgestellt, die auf der Suche nach der großen Liebe sind.

Gleichzeitig verriet RTL unserer Redaktion ein unglaubliches Detail mit Blick auf die Teilnehmerlisten der vergangenen Staffeln.

„Bauer sucht Frau International“: Bald ist das Kennenlernen

Vorab müssen sich die „Bauer sucht Frau“-Fans den 24. August im Kalender markieren. Dann wird die erste Vorstellungsrunde der Bauern um 19.05 Uhr ausgestrahlt. Wann genau die Premiere der 8. Staffel erfolgen wird, ist dagegen noch nicht bekannt.

++ auch für dich interessant: „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser nimmt Abschied – „Tut weh“ ++

Wie gewohnt führt Moderatorin Inka Bause charmant durch das Format. Doch diesmal gibt es eine Besonderheit, die viele Zuschauer direkt bemerkten: Gleich drei Kandidaten stammen aus Skandinavien: Nadine aus Nordjlland (Dänemark), Turner aus Kalmar (Schweden) und Florian aus Lappland (Schweden).

Skandinavien-Liebhaber kommen besonders auf ihre Kosten

Die RTL-Zuschauer erhalten damit spannende Einblicke in das Leben und Lieben auf skandinavischen Höfen – vor landschaftlich malerischer Kulisse. Die Zuschauer sind begeistert: „Das freut mich sehr, als ich gelesen habe, dass Dänemark und Schweden dabei sind“, ist in den Netzreaktionen zu lesen.

Auch RTL selbst bestätigt gegenüber dieser Redaktion: „In der 8. Staffel begleiten wir jetzt zum ersten Mal Single-Bauern und Bäuerinnen in Schweden und Dänemark – drei ganz unterschiedliche Menschen mit besonderen Geschichten.“ Warum der Fokus ausgerechnet auf diese Länder fällt, lässt der Sender offen.

Hättest du damit gerechnet?

Generell freue man sich über jedes neue Land, das dazukommt und über jede neue Geschichte. Ein besonderes „Bauer sucht Frau International“-Detail verrät RTL ebenfalls: „In den bisherigen Staffeln von ‚Bauer sucht Frau International‘ haben sich in der Vergangenheit schon ca. 50 Bauern und Bäuerinnen in mehr als 25 Ländern auf 6 Kontinenten auf Partnersuche begeben.“ Kaum zu glauben, aber wahr!

Ob auch in der achten Staffel wieder echte Liebe gefunden wird? Genau das ist und bleibt das große Ziel der Sendung, erklärt RTL. Zu den weiteren „Bauer sucht Frau International“-Teilnehmern zählen übrigens Mathias aus Puntarenas (Costa Rica), Klara aus Tasmanien (Australien), Franz aus Tirol (Österreich) und Andreas aus Südtirol (Italien).

Nun heißt es für die treuen „Bauer sucht Frau“-Anhänger sich in Geduld zu üben. Doch am 24. August erhalten sie ja um 19.05 Uhr bei RTL schon einmal die Chance, sie kennenzulernen.