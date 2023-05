„Bauer sucht Frau international“: RTL-Landwirt passiert fataler Fehler bei erstem Date – „Das ist doch peinlich!“

Panne am ersten gemeinsamen Morgen! Rinder – und Schafzüchter Emil (55) aus Namibia und seine Anwärterin Susan steht das erste Frühstück bevor. Die beiden Kandidaten aus „Bauer sucht Frau international“ lernen sich gerade erst so richtig kennen.

Doch so ganz will es bei in der RTL-Kuppelshow beim Frühstück nicht klappen. Denn dem „Bauer sucht Frau“-Single passiert ein peinlicher Fehler.

„Bauer sucht Frau international“: RTL-Landwirt passiert fataler Fehler

Emil wirkt in der Folge, die am Dienstagabend (2.05.) ausgestrahlt wird, recht aufgeregt und schüchtern. Möchte Susan ein möglichst guter Gastgeber sein. Liebevoll brät er Schinken in der Pfanne, dazu soll es gekochte Eier geben. Doch als er am Tisch das Ei aufschlägt, passiert es. Es fällt in sich zusammen, denn: Emil hat vor Aufregung glatt vergessen, die Eier vorab zu kochen.

„Das ist doch peinlich!“, gesteht sich der „Bauer sucht Frau“-Kandidat im internationalen Format selbst ein. Doch sein Besuch bleibt locker. Susan: „Emil, du bist ein sehr lustiger Geselle, das gefällt mir sehr gut.“ Na bitte, geht doch trotzdem!

Auch beim Herdeneintreiben klappt es bei den beiden sehr gut – Susan hilft, wo sie kann und imponiert Emil damit. „Mit Susan kann ich noch weit gehen, mit ihr kann ich gerne noch arbeiten“, schwärmt der Landwirt glücklich. Das sieht auch die Pferdepflegerin aus Schleswig-Holstein so.

„Bauer sucht Frau international“: Kandidatin spricht schon über Intimleben

Sie sagt im RTL-Interview: „Im Alltag hat man ganz viele Stunden zusammen und die müssen funktionieren. Was dann hinterher ist – im Schlafzimmer oder so –, das ist ne andere Geschichte. Da muss man nicht gut funktionieren, da kann man lernen.“

Weide gut, alles gut also? Dort zumindest schlägt sich das potentielle „Bauer sucht Frau international“-Paar schon mal ganz gut.

