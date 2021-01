„Bauer sucht Frau“: RTL macht's öffentlich – jetzt darf es jeder wissen

Sie kämpften um den selben Bauern und gewannen die große Liebe. Kein „Bauer sucht Frau“-Zuschauer hätte das wohl jemals vermutet. Es ist Mai 2020, zwei Frauen namens Bianca und Irene wollen beim RTL-Ableger „Bauer sucht Frau International“ die große Liebe finden. Beide buhlen um das Herz des österreichischen Bauern Emmanuel. Den Partner fürs Leben finden die Kandidatinnen nicht mit Emmanuel.

Die Liebe allerdings schon. Denn RTL lässt nun die große „Bauer sucht Frau“-Bombe platzen.

„Bauer sucht Frau“: RTL lässt Bombe platzen – Kandidatinnen verleben sich ineinander

Seit September vergangenen Jahres sind die beiden ehemaligen RTL-Kandidatinnen ein Liebespaar. Während der Dreharbeiten der Kuppelshow lief aber noch nichts, wie Bianca im Interview mit RTL verrät. „Mit Irene hatte ich zu dem Zeitpunkt schon guten Kontakt, wir haben viel miteinander gesprochen, aber es ist nicht so, dass ich da schon irgendwie gespürt habe, da knistert irgendwas. Das überhaupt nicht, das kam erst später.“

Bauer sucht Frau: Hofdamen Bianca und Irene sind mittlerweile ein Paar. Foto: TVNow

Erst Wochen später trafen sich die Nordrheinwestfälin und die Bayerin wieder, plötzlich lag etwas in der Luft.

„Ich spürte schon, dass ich mich irgendwie hingezogen fühlte, aber ich konnte es nicht einordnen und ich wusste nicht, wie Irene reagiert“, so Bianca weiter.

Weder Irene noch Bianca lebten zuvor in einer lesbischen Beziehung. Was für sie vor allem zählt, ist der Charakter des Menschen. Irene: „Man liebt den Menschen, der in dieser Hülle steckt, die inneren Werte, die Seele, den Geist.“

Und was sagt „Bauer sucht Frau International“-Star Emmanuel zur Beziehung der beiden?

Emmanuel zu RTL: „Es ist wunderbar, wenn sich zwei Menschen finden, egal über welche Wege. Ich gönne es ihnen von Herzen.“

Ihre Teilnahme an der RTL-Sendung bereuen die Frauen nicht. Im Gegenteil. Irene: „Man war ja dort, weil man ja die große Liebe gesucht hat. Wir haben sie gefunden, glaube ich.“

