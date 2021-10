„Bauer sucht Frau“-Aus für Anna und Gerald? Anna Heiser ist stinksauer

Ihre Geschichte klingt wie ein Märchen. In der Datingshow „Bauer sucht Frau“ lernte Anna Heiser den Farmer Gerald kennen und lieben und brach alle ihre Zelte ab, um aus dem Ruhrpott Essen ins ferne Nambibia zu ziehen.

Eine, die ihr bei der Suche nach der großen Liebe immer mit Rat und Tat zur Seite stand, ist Inka Bause. Mit ihr verstand sich die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin immer blendend – bis jetzt. Im Netz wettert Anna Heiser plötzlich gegen RTL und die Produktion. Bedeutet das etwa das Aus für die Zusammenarbeit mit dem TV-Sender?

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser ist sauer – weil RTL das Gesicht ihres Sohnes zeigt

In ihrer Instagram-Story macht die „Bauer sucht Frau“-Darstellerin ihrem Ärger Luft. Hintergrund für den Ausraster ist die Ausstrahlung der „Bauer sucht Frau“-Sonderausgabe „Nachwuchs auf den Höfen“, in der sie und Ehemann Gerald gemeinsam mit Baby Leon bei einem Besuch in Polen gezeigt wurden.

Anders als vereinbart soll RTL dabei das Gesicht des kleinen Jungen gezeigt und nicht unkenntlich gemacht haben. „Eigentlich haben wir von Anfang an gesagt, dass, wenn wir fürs Fernsehen drehen, keine Fotos von Leon ins Internet kommen sollen, auch nicht bei der Vorschau“, erklärt Anna ihren Followern.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Narumol war 2021 als Kandidatin bei „Kampf der Realitystars” zu sehen

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“-Star Anna denkt über Ausstieg nach

„Leider haben wir das nicht wirklich vertraglich festgehalten und die Sendung wurde von jemand anderem geschnitten, sodass auch nicht mehr darauf geachtet worden ist. Es ist mein Fehler, dass ich es nicht noch mal explizit gesagt habe und ja, es ist schei*e“, ärgert sich die 31-Jährige.

Anna Heiser und ihr Mann Gerald lernten sich durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau” kennen und lieben. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Inzwischen hat Anna Kontakt mit der Chefin der Produktionsfirma aufgenommen und hofft darauf, dass „RTL die Fotos löscht“. Doch ob ihnen das gelingen wird? Das Internet vergisst bekanntlich nie.

+++RTL: Kultshow bald abgesetzt? Sender macht jetzt Andeutung+++

------------

Mehr Infos über Anna und Gerald:

Anna wohnte in der Nähe von Essen als sie Gerald aus Namibia kennen und lieben lernte

Gerald erhielt in der damaligen Staffel die meisten Zuschriften

Das Paar hat ein Kind

-----------

So oder so, mit dieser Aktion hat sich der Sender anscheinend einen wahren Vertrauensbruch erlaubt – und der könnte RTL teuer zu stehen kommen. „Ich weiß nicht, vielleicht dürfen wir einfach nicht mehr drehen“, überlegt Anna Heiser in ihrer Instagram Story.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“: Traurige Worte von Inka Bause – „Dann ist es vorbei“

„Bauer sucht Frau”: Antonia Hemmer in ungewohnter Pose – „Schon mal die Kotztüte geholt“

„Bauer sucht Frau”: Narumol begeistert mit neuem Look – „Du siehst toll aus“

----------------------------------------

Sollten Anna und Gerald wirklich bei „Bauer sucht Frau“ aussteigen, wäre es ein riesiger Schock für die Fans. Schließlich zählen die beiden zu den beliebtesten Paaren der Sendung.

Doch auch Antonia Hemmer und Patrick Romer sind zu wahren Publikumslieblingen geworden. Welches Geheimnis das Paar jetzt endlich mit allen teilt, erfährst du hier.