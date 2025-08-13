„Bauer sucht Frau“-Kandidatin gesteht – „Hätte ich mir nie träumen lassen“

Vor acht Jahren begann in der Sendung „Bauer sucht Frau“ die Liebesgeschichte von Anna (35) und Gerald Heiser (40). Damals ahnte niemand, dass aus einer TV-Begegnung eine Ehe und zwei Kinder entstehen würden. Nun teilt Anna auf Instagram einen besonderen Moment: Ihre Kinder sehen zum ersten Mal die Szene, in der sich ihre Eltern kennenlernten.

Dazu schreibt Anna, wie bewegend es sei, den Ursprung ihrer Familie erneut zu erleben. „Vor genau acht Jahren fand unsere Hofwoche bei ‚Bauer sucht Frau‘ statt. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass daraus unser Leben, unsere Familie und diese zwei kleinen Wunder entstehen würden“, schwärmt sie in ihrem Post.

„Bauer sucht Frau“-Paar schaut sich Liebesgeschichte noch einmal an

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin blickt liebevoll auf diese prägende Zeit zurück. „Wenn ich uns im TV sehe, ist es, als würde ich einfach einer Liebesgeschichte zusehen … Dabei ist es unsere eigene“, beschreibt sie ihre Gefühle. Für Anna sind diese Aufnahmen nicht nur ein Fernsehmoment, sondern der Beginn ihres gemeinsamen Glücks.

Auch die Kleinen scheinen neugierig zu sein, wie Mama und Papa zueinander fanden. Die Geschichte von Anna und Gerald gilt als Paradebeispiel für gelungene Reality-TV-Romantik.

„Bauer sucht Frau“-Paar durchlebte Höhen und Tiefen

Vor laufender Kamera fanden sie zueinander, meisterten Höhen und Tiefen, sagten „Ja“ und gründeten eine Familie. „Bauer sucht Frau“ war für sie weit mehr als nur ein TV-Abenteuer – es war der Start ins wahre Leben.

++ auch interessant: Ehekrise? „Bauer sucht Frau“-Star war „kurz davor, alles hinzuschmeißen“ ++

Obwohl die Kameras längst aus sind, bleibt „Bauer sucht Frau“ für das Paar ein fester Teil ihrer Geschichte. Heute können Anna und Gerald ihren Kindern zeigen, wo ihre Reise begann – und damit ein Stück Fernsehgeschichte in Familiengeschichte verwandeln.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für Fans von Anna und Gerald bleibt diese Liebe der Beweis, dass echtes Glück manchmal dort wartet, wo man es am wenigsten erwartet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.