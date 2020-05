„Bauer sucht Frau“ (RTL): Schock! Als Inka Bause DAS verkündet, ist es plötzlich totenstill

Lange hatte „Bauer sucht Frau“-Kandidat Ashok aus Indien sich auf diesen einen Moment gefreut. Die Ankunft seiner Herzdamen aus Deutschland. Ashok hatte sein Haus geschmückt, alles herausgeputzt. Alles war angerichtet für die „Bauer sucht Frau“-Hofwoche.

Die „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen Sarah und Miria hätten nur noch anreisen müssen. Doch dann machte Bauer Ashok das Schicksal einen Strich durch die Rechnung.

„Bauer sucht Frau“ 2020: Schlechte Nachrichten für Bauer Ashok

Doch während Ashok noch die letzten Deko-Feinschliffe vornahm, ertönte in der aktuellen Folge von „Bauer sucht Frau International" (RTL) Inka Bauses Stimme auf dem Off. Und sie bereitet die Zuschauer bereits auf eine bittere Nachricht vor, die Bauer Ashok sogleich erhalten wird.

„Leider entwickelt sich die Hofwoche schon in eine ganz andere Richtung, noch bevor es überhaupt angefangen hat“, sagt Inka Bause. Doch was hat das zu bedeuten?

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Ashok aus Indien. Foto: TVNow

Wenige Sekunden später erhalten die Zuschauer bereits die Antwort und Ashok die schlechte Nachricht. Denn sein Telefon klingelt – es ist Sarah. Noch ist Ashok guter Dinge, fragt, wo sie denn gerade steckt. Doch sogleich wird seine Laune getrübt. Denn Sarah ruft mit schlechten Nachrichten an.

„Ich bin wieder zurück in Deutschland“, sagt sie. „Mein Visum ist abgelehnt worden.“ Stille. Dann findet Ashok seine Sprache wieder: „Das ist ja blöd.“ Doch so ganz will er die Hoffnung nicht aufgeben. „Lass uns in Kontakt bleiben“, sagt er zu Sarah. „Vielleicht kannst du mich ein anderes Mal besuchen kommen.“

Miria aus Goa kommt als Last-Minute-Bewerberin ins Spiel

Doch auf solch einen Besuch müsste Ashok lange warten. Die Sperre von Sarahs Visum würde wohl erst im kommenden Jahr aufgehoben werden. Ob es dann noch was wird mit den beiden? „Man weiß ja nicht, ob man nächstes Jahr noch Single ist“, gibt Ashok zu bedenken.

„Bauer sucht Frau“: Auf dem Land wird wieder die Liebe gesucht. Foto: imago images

Schließlich bekommt er Besuch von einer anderen Dame: Miria. Und sie bringt einen entscheidenden Vorteil mit. Die 41-Jährige lebt nämlich bereits in Goa. Also in derselben Stadt wie auch Ashok...