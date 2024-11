„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel völlig verändert – „Jetzt musste ich aber zweimal hinschauen“

Seitdem Iris Abel ihre große Liebe durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ fand, ist sie aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Doch wer hätte das gedacht? Ausgerechnet sie zeigt auf Instagram nun eine echte Typveränderung!

Doch die Fans sind gespaltener Meinung!

„Bauer sucht Frau“-Star teilt neuen Look

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel hat sich getraut und überrascht ihre Follower jetzt mit einem völlig neuen Look: Der rote Bob ist Geschichte, stattdessen präsentiert sie sich mit einem flotten Kurzhaarschnitt in blond-weiß. Und eins ist klar: Dieser Look sorgt für Gesprächsstoff!

Die Kommentare unter ihrem neuen Bild lassen nämlich nicht lange auf sich warten. Viele Fans sind hellauf begeistert: „Wow, jetzt musste ich aber zweimal hinschauen, hab dich fast nicht wiedererkannt! Gut schaust du aus, toller Haarschnitt.“ Ein anderer Fan fügt hinzu: „Toll siehst du aus, um Jahre jünger! Und dabei so authentisch.“ Aber wie das bei Veränderungen eben so ist, bleiben auch die kritischen Stimmen nicht aus.

„Bauer sucht Frau“-Star muss Kritik einstecken

Ein Fan bringt es sachte auf den Punkt: „Hm – cooler Look. Aber… mir gefiel die ‚alte Iris‘ besser. Erst OP, dann abgenommen – alles toll, aber jetzt erkenne ich dich kaum wieder.“ Und in der Tat, Iris hat in den letzten Jahren einen großen Wandel durchgemacht: Nach einer Magen-OP und deutlicher Gewichtsabnahme zeigt sich die TV-Persönlichkeit jetzt noch einmal rundum verändert.

Und wer weiß – vielleicht ist dieser Look nur der Anfang? Klar ist: Die „neue Iris“ hat Eindruck hinterlassen, ob bei begeisterten Fans oder skeptischen Anhängern. Und mal ehrlich: Veränderung gehört schließlich zum Leben dazu.

Übrigens: Die 20. Staffel von „Bauer sucht Frau“ ist gerade in vollem Gange! Und wer weiß, vielleicht überrascht in der neuen Ausgabe auch noch der ein oder andere Kandidat mit einer Typveränderung!