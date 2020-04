Bauer sucht Frau: Inka Bause mit überraschender Nachricht – „Wir haben...“

Überraschende Neuigkeiten bei Bauer sucht Frau International. Eigentlich wollte Bauer Ashok aus Indien in der neusten Episode seine vier Bewerberinnen endlich persönlich kennen lernen. Dafür ist der 42-Jährige sogar extra nach Deutschland gereist.

Doch bevor Ashok bei Bauer sucht Frau auf die vier Damen trifft, hat Moderatorin Inka Bause eine schlechte Neuigkeit für ihn.

Bauer sucht Frau: Kiri sagt spontan ab – aber kurzfristiger Ersatz steht parat

So muss die Moderatorin dem Bauern zunächst mitteilen, dass von den ursprünglichen vier Bewerberinnen, die Ashok kennen lernen wollte, nur drei gekommen sind. „Kiri ist nicht aus dem Verkehrsmittel ausgestiegen, aus dem sie hätte aussteigen sollen, weil sie sich kurzfristig entschieden hat, nicht zu kommen“, erklärt sie ihm.

Der Inder macht ein geknicktes Gesicht, auch wenn Inka Bause ihm erklärt, dass es nicht an ihm liege und solche kurzfristigen Ausstiege immer wieder vorkommen würden.

Allerdings hat Inka Bause noch eine Überraschung für Ashok. „Wir haben eine Last-Minute-Bewerberin“, verkündet sie. Miria heißt die Dame, die sich im allerletzten Moment noch gemeldet hat. Sie ist 41 Jahre alt und lebt – welch Zufall – ausgerechnet in Goa - also in derselben Stadt in Indien wie Ashok.

Ob Miria damit bereits Pluspunkte bei Ashok sammeln konnte? Das wird sich zeigen. Vorher lernt Ashok noch die anderen drei Bewerberinnen in Deutschland kennen – und entscheidet dann, wen er auf seinen Hof einlädt. (mh)

„Bauer sucht Frau international“ läuft am Sonntag, um 20.15 Uhr bei RTL.