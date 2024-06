Inka Bause: Nach Ausstrahlung von „Bauer sucht Frau“ muss sie nicht mehr zweifeln

Bereits seit dem Jahr 2005 suchen liebenswerte Landwirte in der RTL-Serie „Bauer sucht Frau“ nach ihrer Herzensdame. Da das Format große Erfolge erzielte, rief der Sender mit „Bauer sucht Frau International“ ein Spin-Off ins Leben.

Schließlich gibt es auch in anderen Ländern Landwirte, die ihre Hofdame noch nicht gefunden haben. Moderatorin Inka Bauer führt bereits seit der ersten Staffel durch die Serie und ist für Fans der Dating-Show nicht mehr wegzudenken. Am Tag nach der Ausstrahlung der neuesten Folge am Donnerstag (6. Juni) gibt es nun endlich Antworten.

„Bauer sucht Frau“: Programmänderung hat Konsequenzen

In der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ suchen unter anderem die Obstfarmerin Ulrike aus Brasilien, der Bauer Fritz aus Frankfurt und die Kaffeebäuerin Marisol aus Kolumbien nach der ganz großen Liebe. Für gewöhnlich wird die RTL-Sendung immer dienstags ausgestrahlt, in dieser Woche musste sie jedoch einem Fußballspiel weichen und wurde auf den Donnerstag gelegt.

Den Fernsehzuschauern scheint diese Programmänderung nicht in den Plan gepasst haben, wie die Quoten des gestrigen Tages (6. Juni) zeigen. Das Medienmagazin DWDL berichtet, dass die Zahl der Zuschauer im Vergleich zu den letzten zwei Folgen um knapp eine halbe Million gesunken ist. Insgesamt schauten sich 2,47 Millionen Menschen „Bauer sucht Frau International“ an, was einem Marktanteil von 11,3 Prozent entspricht.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil immerhin 8,8 Prozent, 400.000 Menschen sahen sich die RTL-Serie an. Gegen das Halbfinale von „GNTM“ konnte die Dating-Serie jedoch nicht ankommen.

Ob die Landwirte der diesjährigen Staffel im Rahmen der Sendung tatsächlich ihre ganz große Liebe gefunden haben, bleibt abzuwarten.