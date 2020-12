Inka Bause will nicht mehr all zu lange im TV arbeiten.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause kündigt an, wann sie aufhören will – „Würde ich gerne noch ein paar Jahre machen“

War es das bald mit „Bauer sucht Frau“? Seit 2005 ist Inka Bause als Moderatorin fester Bestandteil der RTL-Kuppelshow, hat schon unzählige liebessuchende Bauern verkuppelt.

Jetzt allerdings tätigt der „Bauer sucht Frau“-Star eine Aussage, die die Fans gar nicht erfreuen dürfte.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause schockt mit baldigem TV-Ende

Im „Barba Radio“ hat Inka Bause im Rahmen der Sendung der Radiosendung „Mit den Waffen einer Frau“ nun gegenüber Barbara Schöneberger ausgeplaudert, wann sie sich aus der TV-Branche zurückziehen will. Und das dauert offenbar nicht mehr allzu lange!

-----------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

-----------------------

„Jetzt bin ich 52. Da habe ich mir gesagt: Mit 55 musst du echt aufhören“, so die RTL-Kupplerin. Konkret heißt das: In drei Jahren ist Schluss bei Inka Bause.

Moderatorin und Verkupplerin Inka Bause. Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius

Aber: Sie hätte auch schon mit 40 gesagt, den Job bald an den Nagel hängen zu wollen, danach mit 50, erklärt die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin schließlich. Und auch wenn es auch diesmal so scheint, als sei alterstechnisch noch Luft nach oben, bis sie der TV-Welt den Rücken kehrt, so gibt es bei ihrem Vorhaben nun einen entscheidenden Unterschied.

Denn diesmal habe sie sich eine Notiz im Kalender gemacht. „Da wollte ich mir wirklich für das ganze Jahr reinschreiben: Aufhören, aufhören, aufhören!“

---------------

Mehr News zu „Bauer sucht Frau“:

---------------

Inka Bause: Hoffnung für „Bauer sucht Frau“-Fans

Nur eine Sache will sie dann doch nicht so schnell mit 55 aufgeben: ihren Moderatoren-Job bei „Bauer sucht Frau“. „In dem Format kann man als Frau auch ein bisschen älter werden. Das ist nicht ganz so schlimm. Das würde ich gerne noch ein paar Jahre machen.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Puh, Glück gehabt! Dann sind weitere Liebesgeschichten rund um die Landwirte ja vorerst gesichert.