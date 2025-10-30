Direkt zum Start: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin kassiert üblen Dämpfer

Das hatte sich Insa aus der Lüneburger Heide sicher anders vorgestellt. Eigentlich wollte die Pferdehofbesitzerin in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ endlich den Mann fürs Leben finden. Doch statt Liebesglück gab’s gleich zum Start einen doppelten Korb. Autsch!

Die 21. Staffel läuft gerade an, und Insa (35) gehört zu den neuen Gesichtern. Sie führt einen Reitbetrieb, liebt das Landleben und sucht einen Cowboy fürs Herz. „Mein Partner sollte Feuer und Spaß haben, wissen, was er will und handwerklich nicht ungeschickt sein“, sagt sie selbstbewusst. Klingt eigentlich vielversprechend.

Bittere Abfuhr bei „Bauer sucht Frau“ – Kandidatin eiskalt abserviert!

Beim legendären Scheunenfest lernt sie zwei Bewerber kennen: Daniel (33), Mitarbeiter beim Ordnungsamt, und Christoph (37), Justizbeamter aus Hamburg. Beide sind charmant, beide Single und zunächst interessiert. Moderatorin Inka Bause witzelt: „Zwischen Ordnungsamt und Gericht findet man hoffentlich die Liebe.“

Der erste Eindruck stimmt. Daniel schwärmt: „Der erste Eindruck von Insa war gerade sehr toll.“ Christoph zeigt sich ebenfalls siegessicher: „Ich bin etwas muskulöser und kräftiger gebaut, das könnte ein Vorteil sein.“ Doch dann kommt die alles entscheidende Frage: Wen nimmt Insa mit auf ihren Hof? Insa verkündet begeistert: „Wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag, weil ich euch beide gerne kennenlernen würde, wenn ihr das auch wollt.“ Doch statt Freude herrscht Frust.

Daniel reagiert irritiert: „Ich war gerade perplex. Ich dachte, das Thema (Anm. d. Red. die Kinderfrage) wäre dir zu wichtig.“ Christoph setzt noch einen drauf: „Ich würde mich dann dagegen entscheiden. Ich habe ein Problem damit, mit jemand Weiterem auf den Hof zu kommen.“ Auch Daniel lehnt ab! „Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Insa mich mit auf den Hof nehmen möchte, weil ich ehrlich gedacht habe, das Kinderthema, das für mich nicht infrage kommt, ist zu wichtig.“

Insa bleibt fassungslos zurück: „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet!“

RTL zeigt die erste Folge der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel ab dem 3. November oder bereits vorab auf RTL+.