Nach fast 20 Jahren: Deshalb bricht Inka Bause mit „Bauer sucht Frau“-Tradition

Es war über Jahre ein festes Ritual bei „Bauer sucht Frau“. Moderatorin Inka Bause (56) erschien zum großen Scheunenfest immer im Dirndl. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Die Moderatorin zieht nun die modische Reißleine. Dabei verzichtete sie bereits in der letzten Staffel auf das traditionelle Outfit. Und auch in Zukunft will sie nicht mehr in Tracht auflaufen.

Inka erklärt ihre Entscheidung Im „Kölner Treff“ wurde sie von Micky Beisenherz (48) direkt darauf angesprochen. „Du hattest also kein Dirndl an, was ist passiert?“ Eine Frage, die sich viele Fans der RTL-Kuppelshow gestellt haben dürften. Inka antwortete ehrlich. „Ich hab mir gesagt, ab dem 20-Jährigen ist dann auch gut.“

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause hat genug vom Dirndl

Nach fast zwei Jahrzehnten ist es für die quirlige TV-Kupplerin Zeit für Veränderung. „Irgendwann ist auch gut. Ich bin jetzt 56, geh auf die 57 zu. Da dachte ich: ‚Mensch, nö.’“, so Bauer weiter. Dabei betont sie, dass sie überhaupt nichts gegen das Kleidungsstück auszusetzen hat. Im Gegenteil. „Ich hab nix gegen Dirndl, ich finde, jede Frau hat in einem Dirndl eine unfassbare Figur“, sagt sie.

„Ob du zu dünn bist, gerade richtig oder ein bisschen zu viel – wenn du keine Figur hast, ich hab zum Beispiel keine Taille –, kriegst du eine Figur. Und das ist toll“, betont der RTL-Star. Es ist vor allem eine persönliche Entscheidung. Künftig wird Inka deshalb ohne das Markenzeichen der Kuppelshow vor der Kamera stehen.

Wann die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ läuft, ist noch offen. Wer nicht länger warten will, kann sich die vergangenen Staffeln jederzeit auf RTL+ reinziehen.