Plötzliches Familienglück! „Bauer sucht Frau“-Star startet beruflich völlig neu durch

Manchmal fügt sich alles exakt zur richtigen Zeit: Das „Bauer sucht Frau“-Ehepaar Anna und Gerald Heiser beweist, was Liebe und Mut bewirken können.

Nach dem Umzug von Namibia nach Polen läuft es bei dem „Bauer sucht Frau“-Traumpaar wieder rund. Nun kann Anna verkünden, dass Gerald einen echten Meilenstein erreicht hat, der sie mit Stolz erfüllt.

„Bauer sucht Frau“-Star Gerald Heiser hat besonderen Grund zum Feiern

Sechs Wochen nach ihrer Ankunft unterschrieb Gerald Heiser seinen ersten Arbeitsvertrag in Polen – und das ganz ohne Sprachkenntnisse! Auf Instagram gratuliert Anna ihrem Mann mit strahlenden Worten.

„Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monaten im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat“, lässt sie ihre Follower wissen.

Neben dieser rührenden Botschaft teilt sie ein liebevolles Video, in dem sie Gerald nach einem Tanz in die Arme schließt und die beiden glücklich miteinander lachen und sich küssen.

Das Ehepaar beweist Mut

Wie Anna weiter nach einem RTL-Bericht schreibt, hat Gerald einen Bürojob angenommen: „Auch wenn wir nicht wissen, ob es das ist, was du machen möchtest, ist dein Wille, es auszuprobieren, sehr bemerkenswert.“

Der 40-Jährige zeigt große Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, obwohl der Neustart für das Paar einige Hürden bereithielt. Ein Drohnenangriff sorgte für Unsicherheit, und beinahe wäre die Zahlung ihres neuen Hauses am Ende gescheitert. Doch die zwei ließen sich nicht entmutigen.

„Ich bin stolz auf dich“

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten geht es für Anna und Gerald jetzt stets bergauf! Das Paar, das sich bei „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2018 kennen und lieben lernte, meistert jede Herausforderung gemeinsam. „Alles fängt sich an zu fügen. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ich bin stolz auf dich“, schrieb Anna mit einem Herz und einem gerührten Smiley auf Instagram unter ihr Posting.

Große Liebe, ein Neuanfang, und die unerschütterliche Unterstützung füreinander machen dieses „Bauer sucht Frau“-Paar zu einem echten Vorbild.