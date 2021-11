„Bauer sucht Frau“: Ehemalige Kandidatin Antonia Hemmer teilt gegen das Format aus – „Deppen“

Bei „Bauer sucht Frau“ fand Antonia Hemmer ihre große Liebe in Landwirt Patrick Romer ihre große Liebe. Damit ist sie wohl automatisch Fan der Sendung – könnten man meinen. Von den Kandidaten und Handlungen der aktuellen Staffel ist sie jedoch regelrecht entsetzt.

Zu dem Verhalten mancher Landwirte und Kandidatinnen bei „Bauer sucht Frau 2021“ findet sie deutliche Worte.

„Bauer sucht Frau“: Ex-Teilnehmerin Antonia Hemmer hat klare Meinung

„Wie findest du die Bauer sucht Frau Staffel dieses Jahr“, will ein Fan in einer Fragerunde wissen. Antonias Antwort überrascht, denn sie scheint alles andere als begeistert zu sein und wettert regelrecht gegen die aktuellen Kandidatinnen und Bauern. „Ich will nicht böse sein, deswegen sage ich lieber nicht zu viel“, beginnt sie verhalten. Dann wird sie jedoch deutlich: „Es wird halt leider auch von Jahr zu Jahr immer mehr Selbstvermarktung. Oder Deppen die diese einmalige Chance kriegen dort teilzunehmen und dann bei zwei Frauen hintereinander den gleichen Mist bauen…“.

Auch Antonia Hemmer brauchte die Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ viel Fame ein, doch scheinbar ist sie der Meinung, dass viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen der aktuell Staffel nicht wegen der Liebe an dem Format teilnehmen, sondern einzig und allein, um berühmt zu werden. Das scheint sie zu bedauern. Auch, dass nicht jeder Landwirt das Format nutzt, um seine Interessentinnen zu umwerben, sondern lieber eine Ego-Show abzieht, missfällt ihr offenbar sehr.

Antonia Hemmer verrät ihre „Bauer sucht Frau“-Favoriten der aktuellen Staffel

„Meine geheimen Favoriten sind immer noch Peter & Kerstin“, verrät sie dann. Es gibt also doch ein Paar aus der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel, dem Antonia Hemmer die Daumen drückt.

Wir sind gespannt, ob Peter und Kerstin vielleicht tatsächlich als neues Traumpaar aus „Bauer sucht Frau 2021“ hervorgehen. Vielleicht machen sie Antonia Hemmer und ihrem Patrick Romer dann ja sogar Konkurrenz! (alp)

