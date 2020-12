„Bauer sucht Frau“ (RTL): Landwirtin Denise bekommt schlüpfriges Geschenk von Ex-Kandidat – „Lächerlich“

Endlich ist es so weit! Das große Finale von „Bauer sucht Frau“ bei RTL steht an!

Eine der spannendsten Reisen hat sicherlich Bäuerin Denise bei „Bauer sucht Frau“ hinter sich. Die 32-Jährige hatte mit Till, Sascha und Nils gleich drei Männer, die um ihr Herz buhlten.

„Bauer sucht Frau“: Liebes-Wirrwarr bei Denise

Als erstes musste Nils gehen, dann schickte Denise Ex-„Temptation Island“-Kandidat Till nach Hause und wählte Sascha. Als es mit ihm schwierig wurde, war Nils plötzlich doch wieder im Rennen. Doch am Ende war es Sascha, der das Herz der Bio-Landwirtin erobern konnte. Mehr dazu hier>>>

Am Montag gibt es das große Wiedersehen. Alle drei Männer sind bei „Bauer sucht Frau“ da. Und so viel sei schon mal verraten: Es geht ganz schön her.

Denise aus Nordrhein-Westfalen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Till gibt „Bauer sucht Frau“-Landwirtin schlüpfriges Geschenk

Zuerst bekommt Denise von Till ein Geschenk überreicht, bei dem die Blondine nur ihre Augen verdrehen konnte. „Ich möchte dir mein kleines Präsent überreichen“, kündigt Till an. Denise hat schon eine Vorahnung, was sich in der roten Geschenktüte verbergen könnte. „Was ist das? Ist das ein Sex-Toy oder was?“

Mit der Vermutung liegt sie goldrichtig. Während Denise noch lacht, findet es Freund Sascha gar nicht lustig. „Also, was ich von Tills Geschenk halte? Keine Ahnung, ob das wieder Provokation war. In meinen Augen war es ein bisschen lächerlich.“

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Doch genug, prompt kommen die ernsten Themen auf den Tisch. Denn es kommt raus: Die beiden wollten zusammenziehen, Denise sogar den Hof für Sascha aufgeben. „Da habe ich ihm total vertraut, doch das ist dann alles kaputt gegangen“, verrät Denise.

Liebes-Aus bei Denise und Sascha

Ein großes Thema sei – wieder einmal – die Eifersucht gewesen. Sascha sei misstrauisch gewesen, nachdem Denise wieder mit Nils angebandelt, sich dann aber dennoch für ihn entschieden habe. „Er hat in mein Handy geguckt und dann auch von Nils Nachrichten gesehen.“ Sascha: „Das hat mich ganz doll belastet und die Eifersucht immer höher getragen.“ Zu groß sei seine Angst gewesen, Denise wieder an Nils zu verlieren.

Für Denise ist klar: Eine Zukunft gibt es für sie und Sascha nach „Bauer sucht Frau“ nicht. (cs)

Wie es mit den anderen Paaren weitergeht, siehst du am Montag ab 20.15 Uhr bei „Bauer sucht Frau“ bei RTL. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.