„Geht mir auf die Eier!“: Bauer pöbelt gegen RTL – Sender reagiert deutlich

Kurz vor Beginn der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ kracht es gewaltig. Landwirt Armin aus Baden-Württemberg fliegt raus und schießt danach scharf gegen RTL. Der 40-Jährige war in der Vorstellungssendung noch zu sehen. Doch in der neuen Staffel fehlt jede Spur von ihm. Im Gespräch mit „echo24.de“ teilt er kräftig aus.

Armin ärgert sich über die Dreharbeiten. Stundenlang soll er beim Blumensetzen vor der Kamera gestanden und „Zeit vergeudet“ haben. Auch bei seinen Schottischen Hochlandrindern habe alles ewig gedauert.

Schwere Vorwürfe bei „Bauer sucht Frau“

Dann platzt ihm der Kragen. „RTL will den Landwirt bloß als blöd darstellen. Die sollen den Landwirt Landwirt sein lassen und nicht meinen, sie müssten ein Drehbuch schreiben.“ Und weiter: „Nicht meinen, sie wären die Herren und der Landwirt hat auf seinem eigenen Hof nichts mehr zu sagen.“

+++ Außerdem spannend: „Bauer sucht Frau“-Kandidat hat keine Zweifel! Er verliebt sich schon in der Auftakt-Folge +++

Wütend zieht er Bilanz. „Das geht mir auf die Eier! Und genau das habe ich RTL so mitgeteilt. Und deswegen haben sie mich gnadenlos rausgeschmissen aus ‚Bauer sucht Frau‘.“ Doch der Sender sieht das ganz anders.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Anfrage von „Der Westen“ reagiert RTL prompt. Ein Sprecher stellt klar: „Armins Aussagen sind nicht korrekt. Wir hätten Armin sehr gerne die Chance gegeben im Rahmen der Sendung eine Frau kennenzulernen. Leider gab es keine ernsthaften Zuschriften von Frauen mit ehrlichem Interesse. Das wurde ihm auch so mitgeteilt.“

Armin selbst erzählt, RTL habe ihm erklärt, es hätten sich 28 Frauen gemeldet. Zehn seien in Frage gekommen. Aber keine habe zu den geplanten Drehzeiten Zeit gehabt. Es ist jedenfalls nicht ganz unüblich, dass nicht jeder Bauer im TV landet. Manche fliegen raus, bevor es losgeht.