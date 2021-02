„Bauer sucht Frau“: Plötzlich sehen Fans SIE statt Antonia – „Habe jetzt übernommen“

Da waren die „Bauer sucht Frau“-Fans ziemlich verwirrt: Auf dem Instagram-Account meldete sich im Account von Kandidatin Antonia Hemmer jemand, der ganz anders aussah, als die Kandidatin. Und nicht nur das. Die vermeintlich fremde Frau überraschte die Follower auch noch mit der Ansage, sie habe den Account von Antionia jetzt übernommen.

In ihrer Insta-Story löst die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin aus 2020 das große Rätsel auf, ist dabei allerdings alles andere als happy.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia macht klare Ansage

„Also Antonia, die gibt‘s nicht mehr, ich habe jetzt ihren Account übernommen“, sagt eine blonde Frau in die Handykamera und ist dabei sichtlich geschockt. Was so aussieht wie eine andere Frau, ist tatsächlich Antonia selbst – mit Instagram-Filter, versteht sich. Der ist offenbar so stark, dass sich die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin selbst kaum wiedererkennt.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Seit Oktober 2005 läuft die Kuppelshow im TV

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Kult-Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia außer sich: „Geht‘s noch?!“

„Leute, ich sehe aus wie eine komplett andere Person. Geht‘s noch?! Warum sind solche Filter überhaupt erlaubt? Warum???“, so die 20-Jährige. Schließlich richtet sie sich mit ihren Sorgen an die Männerwelt. „Also mein Beileid wirklich an alle Männer, die von solchen Frauen angeschrieben werden mit so einem Filter und denken: Boah, sieht die geil aus!“

So sieht Antonia Hemmer eigentlich nicht aus. Foto: Instagram/ Antonia Hemmer

Die Influencerin selbst muss sich mittlerweile keine Gedanken mehr um Männer machen. Sie ist schließlich in glücklichen Händen.

Im vergangenen Jahr sorgte das Liebeswirrwarr zwischen Antonia Hemmer und Patrick Romer bei „Bauer sucht Frau“ für ordentlich Wirbel. Erst verließ Antonia die RTL-Sendung, weil ihr in der Kuppelshow zu viele Konkurrentinnen waren, schließlich wurden sie und Bauer Patrick doch noch ein Paar. Ein Pärchen sind die beiden auch heute noch.

„Bauer sucht Frau“-Aussteigerin Antonia und Patrick. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

