„Bauer sucht Frau“-Star zeigt radikalen neuen Look – „Ob meine Kinder mich erkennen?“

Schnipp, Schnapp, Haare ab!? Bei „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser (35) weht frischer Wind, und das im wahrsten Sinne. Nachdem sie und ihr Mann Gerald Ende August ihre Farm in Namibia aufgegeben und in Polen ein neues Zuhause gefunden haben, zeigt sich Anna jetzt mit einem völlig neuen Look. Und der hat es in sich.

„Der Kreis hat sich geschlossen – auch wenn es nie geplant war, sind wir zurück in meine Heimat gezogen. Und irgendwie sind auch meine Haare zum Ursprung zurückgekehrt“, schreibt die 35-Jährige auf Instagram. In einem kurzen Clip zeigt sie sich beim Friseur: erst blond, dann dunkelbraun und mit Pony!

„Bauer sucht Frau“-Star mit optischer Veränderung

Aus der sonnigen Farmerin mit schulterlangen, hellen Haaren ist eine moderne Powerfrau mit dunkler Mähne geworden. Nach fast 15 Jahren ist sie wieder bei ihrer Naturhaarfarbe gelandet, verrät sie stolz. Nur bei der Länge habe sie ein wenig geschummelt, dank Extensions. „Es fühlt sich genau richtig an“, so Anna.

Ihre optische Verwandlung wirft dabei eine besondere Frage auf. Anna scherzt selbst: „Ob mein Mann Gerald und meine Kinder mich erkennen?“ Doch Gerald scheint begeistert. Der Bauer kommentiert unter ihrem Video liebevoll: „Sehr schön, mein Schatz. Freue mich auf morgen, wenn ich dich in echt sehe.“

Auch ihre Fans flippen aus. Kommentare wie „Das sieht so schön aus, auch die Curtain Bangs stehen dir so gut“, „Die Naturhaarfarbe steht dir unglaublich gut!“ und „Du gehörst zu denen, die eben einfach alles tragen können!“ häufen sich unter dem Beitrag.

Anna Heiser startet somit ihren Neuanfang auf allen Ebenen.