„Bauer sucht Frau“-Paar feiert neuen Meilenstein – „Fühlt sich noch unwirklich an“

Anna Heiser, bekannt aus „Bauer sucht Frau“, teilte freudige Nachrichten. Nach einem geplatzten Hauskauf in Danzig, suchten sie und ihr Mann Gerald erneut nach einem Zuhause.

Nun haben sie es gefunden! Sie unterschrieben den Kaufvertrag für ein Eigenheim.

Neues Glück für „Bauer sucht Frau“-Paar

Anfang September zogen sie in eine kleine Wohnung in Danzig. Im November steht der nächste Umzug an. Am Mittwoch verkündete Anna stolz die Vertragsunterzeichnung.

Anna und Gerald posierten glücklich am Strand im polnischen Gdansk. Sie hielten eine Notarmappe in den Händen. Auf Instagram schrieben sie: „Hallo neues Kapitel, hallo neues Zuhause! Hallo Küste!“ Die „Bauer sucht Frau“-Stars verrieten weiter: „Heute haben wir den Kaufvertrag für unser gemeinsames Haus unterschrieben – und es fühlt sich immer noch so unwirklich an.“

Die Fans freuten sich mit ihnen. Sie überschütteten Anna und Gerald mit Glückwünschen. Einige User schrieben begeistert Sätze wie „Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben! Wir freuen uns so sehr für euch!“, „Wünsche euch einen wunderschönen Neustart. Ihr habt es sooo verdient“ oder „Herzlichen Glückwunsch zum Neuanfang. Alles Gute für weitere schöne unvergessliche Momente als Familie“.

Sie sind im Aufwind

Diese Worte berührten das Paar sicherlich sehr. Anna und Gerald Heiser erlebten schwere Zeiten. Anna sprach offen über Eheprobleme. Sie kämpften um ihre Liebe. „Ob uns das gelingt, wird die Zeit zeigen“, sagte die Zweifachmama Anfang Dezember.

Nun scheint das Schlimmste überstanden. Das Paar blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Sie starten ein neues Kapitel in Polen.

