„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser nimmt Abschied – „Tut weh“

Sie galten als das Traumpaar von „Bauer sucht Frau“. Anna und Gerald Heiser lernten sich 2017 in der Kuppelshow kennen, bauten ihr gemeinsames Glück auf einer Farm in Namibia auf. Sonne, Savanne, Tiere, Kinder – das große Liebes-Abenteuer schien perfekt. Doch jetzt kommt der große Knall. Das Paar packt seine Koffer und verlässt die afrikanische Heimat. Ziel: Polen.

Anna nimmt ihre Fans auf Instagram mit in diesen emotionalen Umzug. Auf Instagram zeigt die zweifache Mutter ihr mittlerweile leeres Haus. Früher Kinderlachen, jetzt gähnende Leere. „Wenn aus einem Zuhause ein Haus wird …“, schreibt sie und postet Videos, in denen sie alte Fotos an die leeren Wände hält.

„Bauer sucht Frau“: Tränen-Abschied aus Namibia

4.48 Uhr – Anna liegt schlaflos im Bett. „Ich habe kurz gedacht, es wäre nur ein Traum. Dass gleich die Hunde bellen, die Sonne geht über der Savanne auf, und wir starten in einen neuen Tag auf der Farm.“ Doch nichts ist mehr normal. Die Farm ist verkauft, die Türen verschlossen. Ein Lebenskapitel ist zu Ende.

„Gestern haben wir die Farm verlassen. Ein Ort, der so viel mehr war als nur Wände und Dach. (…) Hier sind unsere Kinder aufgewachsen, hier haben wir gefeiert, geweint, gehofft, gestritten und gelacht. Jede Ecke trägt Spuren unseres Lebens.“ Sie gesteht offen: „Der Abschied tut weh. Die Tränen kommen in Wellen, manchmal unvermittelt, manchmal so heftig, dass einem der Atem stockt.“

Aber die 34-Jährige zeigt auch Stärke. Neben all dem Schmerz sei da vor allem Dankbarkeit. Für die Jahre in Namibia, für die Erfahrungen, für die Erinnerungen. „Mit der Zeit wird der Schmerz leiser und die Hoffnung lauter“, schreibt sie.

Ihre Fans reagieren gerührt, schicken Herzchen und gute Wünsche. „Die Erlebnisse von Namibia kann euch auf jeden Fall keiner nehmen“, schreibt ein Follower. Ein anderer: „Ihr werdet das schaffen, zusammen als Familie.“