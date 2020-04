Bauer sucht Frau: Anna aus Essen offen – „Ich muss zugeben...“

View this post on Instagram

Wo kann man am besten den Kopf frei kriegen, wenn nicht in der Wildnis Namibias?🇳🇦 Da es bis jetzt in unserer Region keine Ausgangssperre gab, haben wir spontan beschlossen ins "Buschmannland" wild campen zu gehen. ⛺🔥 Umgebungswechsel und die Verbundenheit mit der Natur hat uns/mir so gut getan! 🌱 Auch wenn ich zugeben muss, dass ein Erlebnis mir ziemlich viel Angst eingejagt hat. 😱 Und es war gar nicht das Treffen mit einer Schlange, denn in dieser Hinsicht bin ich schon viel entspannter geworden! 🐍 Nachdem wir am Samstag unser Camp aufgeschlagen haben und bereits am Lagerfeuer saßen, haben wir während des Sonnenuntergangs das Gebrüll der Löwen aus der Ferne gehört.🦁 Was wie eine Szene aus einem kitschigen Afrika-Film klingt, ist in der Tatsache ein adrenalinreiches Erlebnis - vor allem wenn, die Löwen beschließen unser Camp zu besuchen! 🦁⛺ Um ca. 4 Uhr nachts waren sie so nah an unseren Zelten, dass wir ihr Atem hören konnten! Es ist unbeschreiblich, wie das Gebrüll der Löwen aus 10 m Entfernung durch den Rückenmark geht! Ich hatte in diesem Moment solche Angst, dass ich meinen eigenen Herzschlag gehört habe! Zum Glück waren die Löwen nicht hungrig und haben nach einer Weile ihr Kontrollgang fortgesetzt und sich von unserem Camp entfernt. Das war ein Afrika-Erlebnis für Fortgeschrittene. 🌍🇳🇦 Unsere spontane Reise abseits der Zivilisation hatte aber noch einen Vorteil, denn ich hatte genug Zeit über die Ereignisse der letzten Monate nachzudenken... Nach langen Gesprächen mit meinem Mann, habe ich beschlossen den Lauf der Dinge dem Schicksal zu überlassen. Das heißt: kein Zählen, kein Notieren, kein Ausrechnen von meinem Zyklus, keine Frühschwangerschaftstests und kein Verrückt-Machen mehr! Denn "manchmal hat das Schicksal einen besseren Plan für dich, als den, den du momentan für den besten hältst." Und genau das versuche ich zu hoffen.💛 Ab jetzt heißt es aber auch für uns #stayathome , denn die Regierung hat die Ausgangssperre trotz keiner Neuerkrankungen verlängert und ausgebreitet. 🏠