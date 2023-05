„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser erlebt schrecklichen Unfall mit Tochter – „Dem Tod entkommen“

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser teilt emotionale Worte mit ihren Fans auf Instagram. Denn die 32-Jährige war gemeinsam mit ihrer Tochter in einen schweren Autounfall verwickelt. Wie sehr sie die Geschehnisse mitnehmen, wird bei diesen Zeilen sehr deutlich.

Ein wahrer Schockmoment für die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin. In ihrer Wahlheimat Namibia kam es zu einem Zwischenfall mit einer Antilope. Nun hat Anna Heiser mit den Folgen des Schocks zu kämpfen, wie sie mit ihren Followern teilt.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser hat „panische Angst“

In dem emotionalen Post verarbeitet der „Bauer sucht Frau“-Star die Geschehnisse nun öffentlich. Sie schreibt: „Dieser Unfall hat meine persönliche Sicherheit-Bubble zerstört. Wir hatten unfassbar viel Glück, denn solche Unfälle oft viel schlimmer enden, aber dennoch hat es etwas mit mir/mit uns gemacht. Ich habe Angst. Ich habe Angst davor wieder ins Auto einsteigen zu müssen, denn ich habe das Gefühl, dass es gleich wieder passiert. Damit kann ich vielleicht irgendwie leben. Aber wie soll ich mit der panischen Angst umgehen, meine Kinder nicht beschützen zu können? Werde ich je die Bilder vergessen, als wir sie von den Glasscherben befreien mussten? Die Panik, als ich realisiert habe, was passiert ist?“

Anna Heiser hat nur eine Bitte

Doch es ist nicht nur die Angst sich wieder ans Steuer zu setzen, die sie plagt. Die gebürtige Polin macht sich weitergehend auch Gedanken darüber, was hätte passieren können: „Ich spreche es jetzt zum ersten Mal aus: Am Freitag sind Alina und ich dem Tod entkommen. Die Antilope ist zu erst an meine Scheibe geflogen. Wenn sie diese bereits zerschlagen hätte, wäre ich vermutlich tot. Alina wurde durch den Kindersitz gerettet. Ich möchte hiermit auch an unsere namibischen Freunde appellieren: Ich weiß, dass es in Namibia kein Gesetz gibt, dass die Kinder angeschnallt fahren müssen. Aber wie ihr sieht, die Ausrede „es passiert nichts“ entspricht nicht der Wahrheit!“

