„Bauer sucht Frau“-Paar: Von Namibia nach Polen – plötzlich ist alles anders

Anna Heiser, bekannt aus „Bauer sucht Frau“, meldete sich nach einigen Tagen Funkstille aus Polen. Zuvor war sie mit ihrer Familie aus Namibia umgezogen.

Sie beschreibt die Reise in einem aktuellen Instagram-Post als kräftezehrender als andere. Es sei ein „eigenartiges Gefühl“ gewesen, Namibia zu verlassen, „und zu wissen, es sei nicht nur für einen Urlaub“.

„Bauer sucht Frau“-Stars wagen emotionalen Neustart

Anna, ihr Mann Gerald und die Kinder haben Namibia endgültig verlassen. Sie sind gut in Polen angekommen. Anna beschreibt den ersten Tag als sehr emotional.

„Der erste Tag war wahnsinnig emotional. Die Müdigkeit nach einer 24h Reise hat zwar sicherlich dabei eine Rolle gespielt, aber wir wurden von der Trauer um unser Farmleben eiskalt erwischt. Denn uns wurde bewusst, dass all das, was in den letzten Monaten passiert ist, zu unserer neuen Realität gehört“.

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Die Familie nahm sich Zeit, um mit ihrer Trauer umzugehen. Das half ihnen. Jetzt wollen sie sich auf die Zukunft konzentrieren. Das „Bauer sucht Frau“-Paar hat bereits Bürokratie erledigt. Sie eröffneten Bankkonten.

Die Familie Heiser sucht noch ein neues Zuhause. Am Freitag (12. September) wollen sie sich ein Haus mit einem Gutachter ansehen. „Wer weiß, vielleicht wird dies unser neues Zuhause“, gibt sich Anna hoffnungsvoll. Schlussendlich blickt sie also positiv in die Zukunft.

