„Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen mit komplizierter Entscheidung – „Es tut einfach weh“

Seit ihrer Teilnahme bei der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ steht Anna Heiser aus Essen in der Öffentlichkeit – obwohl sie dabei mit Bauer Gerald ihr großes Glück fand, leidet die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin zeitweise auch unter der medialen Präsenz.

Deshalb hat die frischgebackene Mama sich mit ihren offenen Worten an ihre Fans gewandt und eine komplizierte Entscheidung getroffen.

„Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen mit schwerer Entscheidung

Das „Bauer sucht Frau“-Paar Anna und Gerald aus Namibia ist bei den TV-Zuschauerin seit ihrer Hochzeit vor drei Jahren sehr beliebt. Per Instagram hält Anna aus Essen die Fans auf dem Laufenden, thematisierte auch ihre Fehlgeburt und die Geburt ihres ersten Kindes.

In einem RTL-Spezial gab es dann am Dienstag nochmal einen detailierten Einblick in das Leben der „Bauer sucht Frau“-Promis. Doch der scheint für Anna nicht nur positiv gewesen zu sein.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

-------------------------------

„Ich bin heute irgendwie emotional total erschöpft. Ich weiß nicht, ob es an der Ausstrahlung liegt, dass wir die ganzen Erlebnisse nochmal durchgegangen sind, oder vielleicht an den Hater-Kommentaren“, meldet sich Anna am Mittwoch in ihrer Instagram-Story zu Wort.

Das „Bauer sucht Frau“-Paar Gerald und Anna mit seinem Nachwuchs, einem Sohn. Foto: TVNOW / Christian Stiebahl

„Ich dachte eigentlich, dass ich mich nach den ganzen Jahren in der Öffentlichkeit dran gewöhnt habe, dass es immer wieder welche gibt, die mich scheiße finden. Aber vielleicht ist es doch nicht so“, erklärt sie nachdenklich.

„Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen traurig – „Es tut einfach weh“

Sie hätte gedacht und gehofft, dass „Personen, die immer gegen mich schießen“, nach der Sendung sehen, „dass ich gar nicht so schlimm bin.“ Ihr wäre bewusst, dass die Hater meistens nur ein Problem mit sich selbst haben, ihre Frustration raus lassen – „aber es lässt mich gerade nicht kalt.“

Dann wird die Mutter eines Sohnes deutlich: „Es tut einfach weh. Vielleicht muss ich in den sauren Apfel beißen und um uns zu schützen, uns aus der Öffentlichkeit zurück ziehen.“

-----------------

Für viele Fans wäre diese Entscheidung sicher ein herber Verlust – doch am Donnerstagmorgen hat Anna die Überlegung glücklicherweise wieder verworfen. „Ich habe lange gestern mit Gerald darüber gesprochen, was wir machen sollen. Wir sind der Meinung, dass ich es irgendwie akzeptieren muss, dass es so viel Hass auf der Welt gibt“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Eine Konsequenz zieht die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin dennoch: Ihr Account ist ab sofort privat, sodass jeder Follower extra bestätigt werden muss – so hat Anna das Gefühl, wieder ein wenig mehr Kontrolle zu haben. (kv)

