„Bauer sucht Frau“-Anna aus Essen mit verzweifelten Worten – „Ich kann keine...“

Ich kann nicht mehr. Ich kann keine schwangere Frauen mehr sehen. Ich kann meinen Zyklus nicht mehr beobachten. Ich kann nicht mehr immer wieder darauf hoffen, dass es diesmal klappt. Ich kann nicht mehr von Periode zu Periode leben. Ich will nicht mehr jedes kleine Symptom überinterpretieren. Ich kann nicht mehr enttäuscht von mir selbst sein.