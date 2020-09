„Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen meldet sich nach schweren Vorwürfen zu Wort – „Meine Entscheidung“

am 26.09.2020 um 20:52

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna Heiser könnte eigentlich nicht glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Herzensbauern Gerald freut sie sich auf das erste gemeinsame Kind. Und bevor das zur Welt kommt, heißt es für beide nochmal, die gemeinsame Zeit zu zweit zu genießen.

Und deshalb sollte es wohl für Anna aus Essen und ihren Ehemann Gerald noch einmal auf Reisen gehen. Freudig teilte die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin mit ihren Fans einen Schnappschuss aus dem Flugzeug. Schreibt dazu: „Reisen im 6. Schwangerschaftsmonat“. Doch genau das stieß wohl einigen Fans übel auf.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna muss Kritik einstecken

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar Gerald und Anna erwarten Nachwuchs. Foto: TVNOW

Die Kritik: Einige Fans konnten nicht glauben, dass die schwangere Anna noch in ein Flugzeug steigt. Kommentare wie „Ihr habt wirklich Mut, in diesem Schwangerschaftsmonat so eine weite Reise zu machen“ oder „Bei der Fehlgeburt hast du es im Internet breitgetreten und jetzt fliegst du im sechsten Monat“, standen unter dem Urlaubspost. Mehr zu der Kritik und möglichen RIsiken beim Fliegen während der Schwangerschaft liest du hier >>>>.

---------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

-----------------

Anna entschied sich wohl zunächst, nicht näher darauf einzugehen. Doch nach einigen Tagen hat sie sich dann doch in ihrer Story bei Instagram zu Wort gemeldet. „Der Flug und die Fahrt nach Polen waren ziemlich anstrengend“, berichtet sie. Aber ihre Eltern würden sich wahnsinnig über ihren Besuch freuen. „Wir genießen gerade so sehr die Zeit bei meinen Eltern“, lässt Anna ihre Fans wissen.

------------------

Mehr „Bauer sucht Frau“-News:

„Bauer sucht Frau“: Iris Abel gibt erstes Lebenszeichen – „Uwe und ich...“

„Bauer sucht Frau“-Star Anna aus Essen mit ehrlichen Worten – „Weiß nicht, ob ...“

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Schwangere Anna Heiser aus Essen mit zwei klaren Ansagen – „Erstens...“

------------------

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin meldet sich zu Wort

Doch etwas scheint ihr noch auf der Seele zu liegen. „Ihr Lieben, ich möchte mich echt nicht rechtfertigen, aber irgendwie hab ich das Bedürfnis, noch eine Nachricht rauszugeben“, erzählt die werdende Mama in ihrer Instagram-Story. Dann bedankt sie sich für die „lieb gemeinten Ratschläge und Meinungsäußerungen“. Doch diese seien nicht notwendig.

+++„Bauer sucht Frau“-Star Narumol spricht offen: „Unsere Ehe ist...“+++

„Es ist meine Entscheidung und Geralds Entscheidung und wir haben uns ganz bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt“, macht sie deutlich. Auch ihr Arzt habe grünes Licht gegeben. (abr)