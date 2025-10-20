Irrer Rekord bei „Bauer sucht Frau“- „Meisten Bewerbungen aller Zeiten“

Die Suche nach der großen Liebe „Bauer sucht Frau“ geht weiter!

Am 3. November ist es endlich soweit: Die RTL-Kultsendung „Bauer sucht Frau“ startet in ihre 21. Staffel. Millionen Fans fiebern schon jetzt mit, welche Landwirte sich in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Und dabei gibt es schon jetzt einen Rekord zu feiern!

„Bauer sucht Frau“-Kandidat sorgt für Aufsehen

Der 29-jährige Friedrich will in der neuen Staffel sein Herz verschenken. Als Ackerbauer und ambitionierter Triathlet vereint der sympathische Landwirt Fitness und Nachhaltigkeit. Auf seinen Feldern baut der attraktive Single grünen Spargel, Ackerbohnen und Mais an, dabei achtet er stets auf umweltfreundliche Methoden. Was fehlt, ist die richtige Partnerin.

Seine Traumfrau sollte humorvoll, tierlieb und nicht auf den Mund gefallen sein – Friedrich liebt Frauen, die ihm auch mal sagen, wo es langgeht. Zusätzlich wünscht er sich jemanden, mit dem er eine Familie gründen kann. Seine Eigenschaften und Anforderungen scheinen anzukommen, denn Friedrich lässt mit seiner Beliebtheit alle bisherigen Rekorde der Show hinter sich.

„Meisten Bewerbungen aller Zeiten“

Moderatorin Inka Bause, die seit zwei Jahren auf ihr Markenzeichen Dirndl verzichtet, verrät im Interview mit RTL: „Bauer Friedrich aus der aktuellen 21. Staffel hat Patrick aus Staffel 16 getoppt und ist nun der Bauer mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten.“ Kein Bauer suchte jemals erfolgreicher nach einer Frau als Friedrich.

Zum Vergleich: Der vorherige Rekordhalter Patrick Romer (30) hatte in Staffel 16 die Herzen von mehr als 10.000 Frauen erobert, wie „Bild“ berichtete. Doch Friedrich hat diesen unglaublichen Wert tatsächlich übertroffen.