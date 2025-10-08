„Bauer sucht Frau“-Fans haben Grund zur Freude – RTL lässt die Bombe platzen

Die beliebte RTL-Show „Bauer sucht Frau“ startet 2025 ungewohnt spät: Erst am 3. November geht’s los! Fans müssen sich also gedulden, können dann aber wie gewohnt jeden Montag um 20.15 Uhr einschalten. Zwölf Folgen sind dieses Mal geplant. Doch der frühe Start der Weihnachtszeit erfordert eine kleine Programmänderung.

Doppelte Folgen von „Bauer sucht Frau“ im Dezember

Ab dem 2. Dezember setzt RTL dann auf Double-Features: Montags- und Dienstagsabends gibt es jeweils neue Folgen. Diese Tempoverschärfung sorgt dafür, dass das Finale pünktlich vor Weihnachten läuft – nämlich am 23. Dezember. Praktisch für Ungeduldige: Auf RTL+ stehen die Montags-Folgen stets eine Woche früher bereit.

Nach den Montagsausgaben bleibt es zudem spannend. „Ralf, der Bauernreporter“ liefert Einblicke hinter die Kulissen von „Bauer sucht Frau“. Das sorgt für Unterhaltung – auch wenn die eigentliche Folge längst vorbei ist. Die Dienstags-Folgen gibt’s auf RTL+ allerdings erst nach der jeweiligen linearen Ausstrahlung der Montagsfolge.

Nicht nur RTL hat Highlights im November: Vox bringt beispielsweise ab 5. November „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ zurück. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr werden sechs neue Episoden ausgestrahlt. Die Themen der Spin-TV-Produktion sind intensiv: Von einem verunglückten Skifahrer bis hin zu einem Vater mit Brustschmerzen ist alles dabei.