Bauer sucht Frau: Herzloser Hunde-Spruch macht Kandidatin wütend – sie verlässt Bauer Thomas sofort

Es hatte alles so schön angefangen. In einem bunten Blumen-Kleid war Einzelhandelskauffrau Suzana in den Landkreis Gießen gereist, um bei „Bauer sucht Frau“ ihr großes Glück zu finden.

Und das glaubte sie in „Bauer sucht Frau“-Landwirt Thomas zu finden. Und zunächst ging auch alles vielversprechend los. In eine urige Hütte mitten im Wald hatte Thomas Suzana und ihre zwei Mitstreiterinnen geladen. Ein erstes Kennenlernen im Grünen. Keine schlechte Idee.

„Bauer sucht Frau“: Herzlos-Spruch beendet Date

Doch mit der markigen Art des 42-jährigen Bauern kam die 50-jährige Mutter einer Tochter irgendwie nicht so wirklich klar. Beim Einzeldate auf dem selbst gebauten Strohsofa kam es zum ersten Gespräch der beiden. Und schnell wurde klar, hier pickst nicht nur das Stroh.

Beispiel gefällig? Auf die Frage hin, welche Hobbys die 50-Jährige denn habe, antwortete sie, dass sie „eher so für den Reitsport“ wäre. Eine gelungene Vorlage, dachte sich Fußballfan Thomas und fragte doppeldeutig nach: „Mitm Pferd?“ Hihi, hoho, Reiten, du verstehst?

Bauer sucht Frau: Dieses Date war zum Scheitern verurteilt

Ja? Suzana nicht. „Habe ich jetzt nicht verstanden“, antwortet sie ins schelmische Lachen des Landwirts hinein. Doch es sollte nicht das letzte Verständigungsproblem der beiden werden.

---------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau ist eine Dokusoap, die seit 2005 bei RTL ausgestrahlt wird

Moderatorin ist Inka Bause

Die neueste Staffel, die am 26. Oktober 2020 startet, läuft bei RTL und im Stream bei TV NOW

Wegen Corona gibt es dieses Jahr kein traditionelles Scheunenfest

--------------

Suzana hatte nämlich in ihrem Brief an Thomas klar zu verstehen gegeben, dass ihre Hunde zwingend in ihrer Wohnung schlafen. Nichts für Thomas.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Suzana und ihr Thomas. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Generell“, so gibt er deutlich zu verstehen, „Wohnung ist für den Mensch, Zwinger ist für den Hund.“ Ein Spruch, der für viele Hundefreunde und auch Suzana arg herzlos daherkam. „Ja, bin ich raus“, sagt sie klipp und klar.

----------------

So zieht die Einzelhandelskauffrau auch rasch ihre Konsequenzen, beendet das Date und packt ihre Koffer. Damit hatte wohl auch Bauer Thomas nicht gerechnet.

Nicht viel besser läuft es derzeit für die Kultbauern Uwe und Iris Abel. Die mussten einen herben Rückschlag einstecken.